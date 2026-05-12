Каролине Кноттен: «Я не хотела возвращаться в команду, пока не сменятся тренеры. Когда был назначен Ульсбю-Ройселанн, я поняла, что хочу вернуться»

Биатлонистка Каролине Кноттен возвращается в сборную Норвегии после смены тренерского состава команды.

Спортсменка готовилась к прошлому сезону самостоятельно после того, как выразила сомнения по поводу плана подготовки, предложенного тренерами Патриком Обереггером и Сверре Хубером Каасом.

«Я всегда хотела вернуться в команду, но не желала делать этого до тех пор, пока не сменятся тренеры. Когда был назначен Сверре Ульсбю-Ройселанн, я поняла, что хочу вернуться», – заявила Кноттен.

В основу женской сборной Норвегии, помимо Кноттен, вошли Марен Киркеэйде, Юни Арнеклейв, Ингрид Тандревольд, Марте Юхансен и Гру Рандбю.

«С нетерпением жду начала тренировок, это очень воодушевляет, и я надеюсь, что мы все сможем прогрессировать вместе», – отметила 31-летняя Кноттен.