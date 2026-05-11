  Светлана Журова: «Если Бьорндален будет главой IBU, у нас появятся большие шансы на возвращение. Все-таки он достаточно позитивно, нормально относится к России»
Светлана Журова: «Если Бьорндален будет главой IBU, у нас появятся большие шансы на возвращение. Все-таки он достаточно позитивно, нормально относится к России»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила шансы россиян вернуться на соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

В сентябре 2026 года пройдут выборы президента этой организации. Ранее восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что некоторые европейские федерации предлагали ему баллотироваться на пост. Сейчас IBU возглавляет швед Олле Далин.

«Если он будет главой IBU, у нас появятся большие шансы на возвращение. Все-таки он достаточно позитивно, нормально относится к нашей стране. И будут надежды на справедливость, если он победит.

В ближайшее время пройдет множество выборов президентов и глав международных федераций – и IBU, и ISU (Международный союз конькобежцев), и FIS (Международная федерация лыжного спорта). В IBU я боюсь скандинавского лобби. Там нам тяжелее намного, чем в ISU.

А в ISU мы исторически были у истоков, мы были его основоположниками практически. Поэтому, конечно, здесь есть определенная дань уважения. Надеюсь, они об этом вспомнят», – сказала Журова.

Российские биатлонисты отстранены от турниров IBU c 2022 года. 

Источник: РИА Новости
Господи, Ну и вот что им мешает не топить Бьорндалена такими заявлениями?
Да он сам себя нормально утопил в глазах болельщиков, когда, не моргнув глазом, золото чемпионата мира Максима Чудова в Корее повесил себе на шею🤷‍♂️
так он же норвежец
а все норвежцы допингисты и русобофы
это же ваша риторика, Журова, Тихонов, Роднина, Васильев и тд
а теперь молятся на норвежца
лицемерненько
Он не просто норвежец, он ещё и немного белорус.
легким движением руки "астматик и допингер с соплями во все стороны на финише" превращается в "наш слоняра"
Да щас, еще хуже будет
Других вариантов возвращения нет?
