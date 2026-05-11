Светлана Журова: «Если Бьорндален будет главой IBU, у нас появятся большие шансы на возвращение. Все-таки он достаточно позитивно, нормально относится к России»

Журова: если Бьорндален будет главой IBU, у нас большие шансы на возвращение.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила шансы россиян вернуться на соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

В сентябре 2026 года пройдут выборы президента этой организации. Ранее восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален сообщил , что некоторые европейские федерации предлагали ему баллотироваться на пост. Сейчас IBU возглавляет швед Олле Далин.

«Если он будет главой IBU, у нас появятся большие шансы на возвращение. Все-таки он достаточно позитивно, нормально относится к нашей стране. И будут надежды на справедливость, если он победит.

В ближайшее время пройдет множество выборов президентов и глав международных федераций – и IBU, и ISU (Международный союз конькобежцев), и FIS (Международная федерация лыжного спорта). В IBU я боюсь скандинавского лобби. Там нам тяжелее намного, чем в ISU.

А в ISU мы исторически были у истоков, мы были его основоположниками практически. Поэтому, конечно, здесь есть определенная дань уважения. Надеюсь, они об этом вспомнят», – сказала Журова.

Российские биатлонисты отстранены от турниров IBU c 2022 года.