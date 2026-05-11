Дмитрий Васильев: «Ни один спортсмен, только завершивший карьеру, не имеет морального права идти в Госдуму. Ошибка говорить, что Овечкин сразу бы стал идеальным депутатом»

Васильев: для меня не существует идеальных кандидатов в Госдуму из спортсменов.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что спортсмены не должны становиться депутатами Госдумы сразу после завершения карьеры.

«Ни один спортсмен, только завершивший карьеру, не имеет морального права идти в Госдуму из-за отсутствия навыков и опыта работы в любой сфере. Ошибка говорить, что тот же Овечкин сразу бы стал идеальным депутатом. Я бы посоветовал Александру достичь всех рекордов, а потом он сможет всю жизнь отдыхать. Овечкин здорово устал, но нужно еще год потерпеть, чтобы потом всю жизнь наслаждаться и быть недосягаемым рекордсменом.

Для меня не существует идеальных кандидатов в Госдуму из спортсменов, даже самых выдающихся. Когда спортсмен профессионально занимается своей деятельностью, он сосредоточен на физическом результате. У него нет жизненного и профессионального опыта, он никогда не работал с законами и нормативными актами. Мало того что спортсмен этого не знает, так еще у него не было возможности применить свои знания в жизни. Все-таки теория и практика сильно разнятся.

Любой профессиональный спортсмен после завершения карьеры должен сначала получить жизненную и профессиональную практику: забыть про спорт и потрудиться на земле, а не быть каким-то начальником. Есть же практика, когда сразу назначают министром спорта какого-то региона. Но человек понятия не имеет, как все устроено – нет никаких знаний. Он не знает ни закона о спорте, ни федеральных законов. Как он может тогда нам с вами раздавать рекомендации, а уж тем более писать новые законы? Это же полный абсурд.

Считаю, баллотироваться в Госдуму могут люди, которые показали очень эффективный пример работы и менеджерские качества. Было бы здорово ввести критерий эффективности потенциального депутата Госдумы», – сказал Васильев.

