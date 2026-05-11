  Дмитрий Васильев: «Ни один спортсмен, только завершивший карьеру, не имеет морального права идти в Госдуму. Ошибка говорить, что Овечкин сразу бы стал идеальным депутатом»
Васильев: для меня не существует идеальных кандидатов в Госдуму из спортсменов.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что спортсмены не должны становиться депутатами Госдумы сразу после завершения карьеры.

«Ни один спортсмен, только завершивший карьеру, не имеет морального права идти в Госдуму из-за отсутствия навыков и опыта работы в любой сфере. Ошибка говорить, что тот же Овечкин сразу бы стал идеальным депутатом. Я бы посоветовал Александру достичь всех рекордов, а потом он сможет всю жизнь отдыхать. Овечкин здорово устал, но нужно еще год потерпеть, чтобы потом всю жизнь наслаждаться и быть недосягаемым рекордсменом.

Для меня не существует идеальных кандидатов в Госдуму из спортсменов, даже самых выдающихся. Когда спортсмен профессионально занимается своей деятельностью, он сосредоточен на физическом результате. У него нет жизненного и профессионального опыта, он никогда не работал с законами и нормативными актами. Мало того что спортсмен этого не знает, так еще у него не было возможности применить свои знания в жизни. Все-таки теория и практика сильно разнятся.

Любой профессиональный спортсмен после завершения карьеры должен сначала получить жизненную и профессиональную практику: забыть про спорт и потрудиться на земле, а не быть каким-то начальником. Есть же практика, когда сразу назначают министром спорта какого-то региона. Но человек понятия не имеет, как все устроено – нет никаких знаний. Он не знает ни закона о спорте, ни федеральных законов. Как он может тогда нам с вами раздавать рекомендации, а уж тем более писать новые законы? Это же полный абсурд.

Считаю, баллотироваться в Госдуму могут люди, которые показали очень эффективный пример работы и менеджерские качества. Было бы здорово ввести критерий эффективности потенциального депутата Госдумы», – сказал Васильев.

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»

Правда вот, Шипулин именно так и сделал. Или Васильев не в курсе?
Шипа даже прекратил карьеру потому что освободилось под него депутатское место.
Овечкин и так достаточно заработал, чтобы наслаждаться всю оставшуюся жизнь. Очередной рекорд для этого не обязателен. А то, что в Госдуме не должны появляться только за громкое имя - тут Васильев прав полностью. Только это касается не только спортсменов, а практически большинства депутатов.
Согласен, скажите а как с самим Васильевым обстоит дело, он сразу в думу залетел после завершения карьеры или как? А так то пока спортсмен прям в почёте, то ему проще сразу в думу попасть, чем после какого-то перерыва.
Васильев в Госдуме не был. Он президент федерации биатлона Санкт-Петербурга. Биатлонистом был хорошим. Выигрывал ОИ и ЧМ в команде.
Конечно, ведь туда выстроилась очередь из бездарей, их нужно как-то содержать и поддерживать лояльность.
А тут конкуренция в виде спортсменов, персонажей с аудиторией, но потенциально таких же управленческих импотентов.
Это выгодно власти... Вспомним выборы Кабаевой и за компанию "посидеть" Хоркину
Для идеальности, нужно совершенно отупеть, оторваться от вообще какой либо реальности и научиться искренне вредить людям.
Иногда и Васильев говорит здравые мысли
Сломанные часы(с)
Здравые мысли это были бы, если он сказал это всем спорсменам-депутатам, а не относительно только Овечкина.
Что же он это Валуеву в глаза не скажет?
А Валуев и компания "показали очень эффективный пример работы и менеджерские качества"??
Что его так все сватают в депутаты? Оно ему вообще надо? Так себе-то работка, быть карманным голосовалкой. Ни на что не влияешь, сидишь таблом торгуешь, вызываешь ненависть населения. Мещанское мышление, депутат - повелитель мира, жизнь удалась.
Шипулину ты об этом говорил, полагаю?
