Сергей Семенов стал главным тренером мужской сборной Украины по биатлону

Бывший украинский биатлонист Сергей Семенов стал главным тренером мужской сборной своей страны.

Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Украины.

Главной задачей на новый сезон Семенов назвал возвращение квоты на Кубке мира.

«Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше людей на КМ. Я считаю, что у нас есть потенциал бороться за подиум почти в каждой гонке. И особенно в эстафетах у нас, в принципе, очень хорошая команда вырисовывается», – сказал тренер.

Семенову 37 лет, он является чемпионом Европы (2013) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2011, 2016).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
