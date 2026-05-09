РУСАДА с начала года выдало 63 разрешения на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов

РУСАДА с начала года выдало 63 разрешения на терапевтические исключения.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле получило от спортсменов 23 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, 12 таких запросов были одобрены. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Всего с начала 2026 года поступило 90 запросов на TUE, 63 запроса были одобрены.

В случае одобрения запроса спортсмен получает получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.