СБР поздравил с Днем Победы: «История отечественного биатлона неразрывно связана с событиями военных лет. Желаем мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне»
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал поздравление с Днем Победы.
«Союз биатлонистов России поздравляет с 81-й годовщиной Великой Победы!
Мы выражаем глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем, кто внес вклад в достижение Победы. Ваш подвиг навсегда останется в памяти поколений и будет служить нравственным ориентиром для будущего.
История отечественного биатлона неразрывно связана с событиями военных лет. Лыжная подготовка, выносливость и меткость, сформированные в годы войны, стали основой для развития этого вида спорта и его дальнейших достижений.
Сохраняя память о героическом прошлом, мы продолжаем развивать традиции, заложенные поколением победителей. Желаем мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С Днем Великой Победы! С 9 Мая! Ура!» – говорится в сообщении СБР.