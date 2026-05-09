СБР поздравил с Днем Победы: «История отечественного биатлона неразрывно связана с событиями военных лет. Желаем мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне»

СБР: история отечественного биатлона неразрывно связана с событиями военных лет.

Союз биатлонистов России (СБР ) опубликовал поздравление с Днем Победы.

«Союз биатлонистов России поздравляет с 81-й годовщиной Великой Победы!

Мы выражаем глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем, кто внес вклад в достижение Победы. Ваш подвиг навсегда останется в памяти поколений и будет служить нравственным ориентиром для будущего.

История отечественного биатлона неразрывно связана с событиями военных лет. Лыжная подготовка, выносливость и меткость, сформированные в годы войны, стали основой для развития этого вида спорта и его дальнейших достижений.

Сохраняя память о героическом прошлом, мы продолжаем развивать традиции, заложенные поколением победителей. Желаем мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С Днем Великой Победы! С 9 Мая! Ура!» – говорится в сообщении СБР.