Дмитрий Васильев: «Вроде как Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента IBU. По сути, он наш белорус. Это главный и позитивный момент для России и Беларуси»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что норвежец Уле Эйнара Бьорндалена может баллотироваться в президенты Международного союза биатлонистов (IBU).
На данный момент организацию возглавляет швед Олле Далин.
«Прошла очень любопытная информация. Она еще неофициальная, но тем не менее. Вроде как Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента Международного союза биатлонистов. По сути, он наш белорус. Вот это главный и позитивный момент для России и Беларуси», – сказал Васильев.
Бьорндалену 52 года, он восьмикратный олимпийский чемпион. Женат на четырехкратной олимпийской чемпионке из Беларуси Дарье Домрачевой.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Если по фактам, а не балаболить впустую, то ребенок в Минске учится и живут большую часть в Беларуси.
Получается, Бьорндален, конечно, негодяй, но это наш негодяй?!
Как там грицца, надежды юношей питают. Еще недавно данный иксперт проявлял схожий оптимизм и фантазии по отношению к Ковентри, вот только статус ОКР не восстановлен, в отличие от соседского.
Бьорндален такой же наш белорус, как Джон Уик.
Хотя какой тут профит для России, я Васильева не совсем понял. Хотя это ожидаемо. Его бред не всегда удается расшифровать.
А если серьёзно, то очень вряд ли. ОЭБ просто не сможет на такой позиции людям руки не пожимать.