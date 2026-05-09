Дмитрий Васильев: «Вроде как Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента IBU. По сути, он наш белорус. Это главный и позитивный момент для России и Беларуси»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что норвежец Уле Эйнара Бьорндалена может баллотироваться в президенты Международного союза биатлонистов (IBU).

На данный момент организацию возглавляет швед Олле Далин.

«Прошла очень любопытная информация. Она еще неофициальная, но тем не менее. Вроде как Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента Международного союза биатлонистов. По сути, он наш белорус. Вот это главный и позитивный момент для России и Беларуси», – сказал Васильев.

Бьорндалену 52 года, он восьмикратный олимпийский чемпион. Женат на четырехкратной олимпийской чемпионке из Беларуси Дарье Домрачевой.