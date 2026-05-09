  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Вроде как Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента IBU. По сути, он наш белорус. Это главный и позитивный момент для России и Беларуси»
41

Дмитрий Васильев: «Вроде как Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента IBU. По сути, он наш белорус. Это главный и позитивный момент для России и Беларуси»

Васильев рассказал, что Бьорндален может баллотироваться в президенты IBU .

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что норвежец Уле Эйнара Бьорндалена может баллотироваться в президенты Международного союза биатлонистов (IBU).

На данный момент организацию возглавляет швед Олле Далин.

«Прошла очень любопытная информация. Она еще неофициальная, но тем не менее. Вроде как Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента Международного союза биатлонистов. По сути, он наш белорус. Вот это главный и позитивный момент для России и Беларуси», – сказал Васильев.

Бьорндалену 52 года, он восьмикратный олимпийский чемпион. Женат на четырехкратной олимпийской чемпионке из Беларуси Дарье Домрачевой.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoУле Эйнар Бьорндален
logoIBU
logoДмитрий Васильев
сборная Беларуси
Олле Далин
logoДарья Домрачева
logoсборная Норвегии
logoсборная Беларуси жен
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорее Домрачева норвежкой стала, так что не обольщайтесь...
Ответ Петрович
Скорее Домрачева норвежкой стала, так что не обольщайтесь...
Зимой норвежка, летом белоруска, остальное время княжество Монако.
Ответ Петрович
Скорее Домрачева норвежкой стала, так что не обольщайтесь...
Никто не обольщается.
Если по фактам, а не балаболить впустую, то ребенок в Минске учится и живут большую часть в Беларуси.
По сути, вот такими заявлениями он только понижает шансы Уле на успех) лучше бы не палился
Ответ BjornLange
По сути, вот такими заявлениями он только понижает шансы Уле на успех) лучше бы не палился
Чтобы не палиться, надо мозги иметь. Но это не про него.
Вчера у Энрике Хулиевича Иглесиаса день рождения был. Тоже наш, рязанский
Ответ Кирилл.С-Пб
Вчера у Энрике Хулиевича Иглесиаса день рождения был. Тоже наш, рязанский
Хули там
Ответ Кирилл.С-Пб
Вчера у Энрике Хулиевича Иглесиаса день рождения был. Тоже наш, рязанский
Нет уж, ваш, питерский
Так Васильев же критиковал норвежца, дескать, не верил, что тот не пользовался ТИ. Про сопли его негативно высказывался.
Получается, Бьорндален, конечно, негодяй, но это наш негодяй?!

Как там грицца, надежды юношей питают. Еще недавно данный иксперт проявлял схожий оптимизм и фантазии по отношению к Ковентри, вот только статус ОКР не восстановлен, в отличие от соседского.
Бьорндален такой же наш белорус, как Джон Уик.
А как же "слюни от допинга" Ули?
не надо из Уле и Дарьи делать Мистера и Миссис Смит
Ответ dmitrij.vnukov2017
не надо из Уле и Дарьи делать Мистера и Миссис Смит
Хм, Даша старлей КГБ. Это практически миссис Смит.
Ответ ARFox
Хм, Даша старлей КГБ. Это практически миссис Смит.
вроде же бывший, или не важно?
Ответ Константиньо
Бьорндаленко
Бьордаленка
Наш , белорус, ахахахаха
Для Беларуси - хорошая новость. Так и надо своих людей продвигать, хотя бы в Executive Board.
Хотя какой тут профит для России, я Васильева не совсем понял. Хотя это ожидаемо. Его бред не всегда удается расшифровать.
А если серьёзно, то очень вряд ли. ОЭБ просто не сможет на такой позиции людям руки не пожимать.
Только какой-нибудь дурачок, может надеяться на Бьерндалена, который вылитый конформист.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Если Бьорндален будет главой IBU, у нас появятся большие шансы на возвращение. Все-таки он достаточно позитивно, нормально относится к России»
вчера, 13:15
Дмитрий Васильев: «Ни один спортсмен, только завершивший карьеру, не имеет морального права идти в Госдуму. Ошибка говорить, что Овечкин сразу бы стал идеальным депутатом»
вчера, 11:23
Фабьен Клод: «Моя цель – хорошо выступить в 2030 году, но также показать высокие результаты и этой зимой. Идея в том, чтобы подойти к подготовке иначе»
вчера, 09:43
Призер двух чемпионатов мира австриец Коматц завершил карьеру
вчера, 08:59
Сергей Семенов стал главным тренером мужской сборной Украины по биатлону
вчера, 08:30
Уле Эйнар Бьорндален: «Многие федерации обращались ко мне с вопросом, не хотел бы я баллотироваться на пост главы IBU. Но не Россия и не Беларусь»
10 мая, 18:19
Йоханнес Бо открывает винный бар: «Карьера биатлониста была лишь разминкой»
10 мая, 12:41
РУСАДА с начала года выдало 63 разрешения на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
9 мая, 09:33
СБР поздравил с Днем Победы: «История отечественного биатлона неразрывно связана с событиями военных лет. Желаем мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне»
9 мая, 07:12
Наврат, Хорн, Фойгт, Хеттих-Вальц, Таннхаймер вошли в состав сборной Германии на подготовку к сезону-2026/27
8 мая, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем