Пихлер будет консультантом сборной Австрии по биатлону

Вольфганг Пихлер будет консультантом сборной Австрии по биатлону.

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер станет консультантом сборной Австрии по биатлону.

Об этом сообщает австрийское издание Krone Zeitung. Отмечается, что с помощью Пихлера Федерация лыжных видов спорта Австрии намерена преодолеть кризис в местном биатлоне.

«За свою многолетнюю карьеру 71-летний специалист тренировал множество известных спортсменов в Германии, Швеции, России и Болгарии. Теперь перед ним стоит задача вернуть австрийской команде былую славу. Баварец планирует занять жесткую позицию для достижения этой цели.

Он немедленно отверг планы спортивного директора Кристофа Зуманна, и первоначально запланированные тренерские назначения были полностью реорганизованы. До недавнего времени многие тренеры и члены персонала не были уверены, за какую группу они будут отвечать», – говорится в материале Krone Zeitung.

Также сообщается, что, скорее всего, сборную покинет тренер Райнхард Гесвайнер. Изначально планировалось, что он продолжит работать с женской командой.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Krone Zeitung
