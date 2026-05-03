Пихлер будет консультантом сборной Австрии по биатлону

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер станет консультантом сборной Австрии по биатлону.

Об этом сообщает австрийское издание Krone Zeitung. Отмечается, что с помощью Пихлера Федерация лыжных видов спорта Австрии намерена преодолеть кризис в местном биатлоне.

«За свою многолетнюю карьеру 71-летний специалист тренировал множество известных спортсменов в Германии, Швеции, России и Болгарии. Теперь перед ним стоит задача вернуть австрийской команде былую славу. Баварец планирует занять жесткую позицию для достижения этой цели.

Он немедленно отверг планы спортивного директора Кристофа Зуманна , и первоначально запланированные тренерские назначения были полностью реорганизованы. До недавнего времени многие тренеры и члены персонала не были уверены, за какую группу они будут отвечать», – говорится в материале Krone Zeitung.

Также сообщается, что, скорее всего, сборную покинет тренер Райнхард Гесвайнер. Изначально планировалось, что он продолжит работать с женской командой.

