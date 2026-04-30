Сгибнев о переходе из Ивановской области в Башкортостан: «Мне даже за свои деньги не разрешали ездить на турниры. Говорили: «Ты слабый спортсмен, зачем позориться?»

Сгибнев: если бы я не перешел из Ивановской области, завязал бы с биатлоном.

– Начинал ты в Ивановской области, но на соревнованиях бегаешь за Республику Башкортостан. Как так вышло?

– Меня вынудили сменить регион. Я всю жизнь за свой счет покупал инвентарь, патроны, запчасти к оружию, ездил на соревнования. В какой-то момент дошло до того, что мне даже за свои деньги не разрешали ездить на турниры – заявку не подписывали. Мне говорили: «Куда тебе ехать? Ты – слабый спортсмен. Зачем позориться?»

Очень помог сервисмен из Кинешмы, который работает в Башкирии. Он поговорил с директором обо мне. В 2023 году я поехал на сбор, посмотрел и попал в новую команду.

Думаю, если бы я тогда не перешел из Ивановской области, через 1-2 года завязал бы с биатлоном. Я ж еще тогда откровенно плохо бегал. Заезжал в топ-20-30. Только позже пошли результаты. Это, кстати, еще одно доказательство, что все в моей жизни неслучайно.

– В какой момент ты окончательно понял, что биатлон – то, где у тебя получается?

– Год назад я принял решение сосредоточиться на биатлоне. Весь 11 класс я учился, готовился к ЕГЭ, сдал, поступил в Уфе в хороший нефтяной университет. В конце первого курса у меня начались проблемы из-за длительного отсутствия. Пришлось выбирать – учеба или спорт. Я выбрал биатлон. Обратного пути у меня уже нет. <...>

– Тебе 19. И уже все чаще про тебя можно услышать, что ты – главный талант нашего биатлона. Это не давит?

– Такое в свою сторону слышал много раз. Я не считаю, что это так, поэтому это не давит. Меня такие слова в свой адрес даже мотивируют. Круто, когда люди верят в тебя, поддерживают. От их веры хочется только больше тренироваться, чтобы повышать свой уровень и показывать, что они не просто так говорят, – сказал Сгибнев.