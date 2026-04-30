Светлана Ишмуратова: «Тихонов – идеальный кандидат в депутаты. Он так всех критикует, так все правильно говорит, ему самое место в Госдуме»

Ишмуратова назвала Тихонова идеальная кандидатом в депутаты Госдумы.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова считает, что четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов мог бы стать депутатом.

«Кто из спортсменов идеальный кандидат, чтобы стать депутатом Госдумы? Александр Иванович Тихонов. Он так всех критикует, так все правильно говорит, поэтому, учитывая все заслуги, ему самое место в Госдуме.

По крайней мере, Тихонов научит всех любить биатлон и нашу родину. Он очень активный, объездил всю страну вдоль и поперек, знает не понаслышке, что у нас происходит в регионах, и вообще всех знает, а еще — очень много работает над популяризацией биатлона.

Думаю, Тихонову понравится в Госдуме. Он там будет своим», — сказала Ишмуратова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
молодой, перспективный
79 лет
Научит любить родину живя за границей --браво , мы уже видели таких "патриетов" и испытали их учения на себе., особенно таких было много в 90х .
В белорусскую ?
Ответ rashnew
болтунов в Думе хватает.А вот реально писать законы грамотно ,стыковать с действующими т.е. реально работать таких мало.
