Светлана Ишмуратова: «Тихонов – идеальный кандидат в депутаты. Он так всех критикует, так все правильно говорит, ему самое место в Госдуме»

Ишмуратова назвала Тихонова идеальная кандидатом в депутаты Госдумы.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова считает, что четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов мог бы стать депутатом.

«Кто из спортсменов идеальный кандидат, чтобы стать депутатом Госдумы? Александр Иванович Тихонов. Он так всех критикует, так все правильно говорит, поэтому, учитывая все заслуги, ему самое место в Госдуме.

По крайней мере, Тихонов научит всех любить биатлон и нашу родину. Он очень активный, объездил всю страну вдоль и поперек, знает не понаслышке, что у нас происходит в регионах, и вообще всех знает, а еще — очень много работает над популяризацией биатлона.

Думаю, Тихонову понравится в Госдуме. Он там будет своим», — сказала Ишмуратова.