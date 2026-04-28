Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 10 июня

Выборы главы Союза биатлонистов России состоятся 10 июня.

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) пройдет 10 июня, сообщили в организации.

Регистрация кандидатов на пост президента СБР завершится за 15 дней до проведения выборов. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о поддержке кандидатуры действующего главы организации Виктора Майгурова .

Двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира Майгуров возглавляет СБР с 2020 года.