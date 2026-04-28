Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 10 июня

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) пройдет 10 июня, сообщили в организации.
Регистрация кандидатов на пост президента СБР завершится за 15 дней до проведения выборов. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о поддержке кандидатуры действующего главы организации Виктора Майгурова.
Двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира Майгуров возглавляет СБР с 2020 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
9 комментариев
Непотопляемый Майгуров
Как и на всех выборах в России предсказать победителя невозможно.
Губерниев не рассматривается? Странно, он и тут в пролëте.
Давай гу , докажи что не только языком можешь работать
Один кандидат,поддержанный министром спорта?
Про заседание в CAS по поводу допуска биатлонистов, которое должно было состояться "в конце апреля" по словам Майгурова так ничего и не известно?
IBU и CAS за нос нас водят, уже пол года как подали, неужели за это время нельзя рассмотреть?
как всегда один кандидат...!?
