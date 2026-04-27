Наталия Шевченко и Казакевич будут тренироваться в группе Шашилова, Сливко – у Падина, Анастасия Шевченко и Бурундукова – в резерве
СБР опубликовал списки кандидатов в женскую сборную России по биатлону.
Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) согласовал распределение состава женской сборной России по группам централизованной подготовки на сезон-2026/27.
Группа А (Михаил Шашилов, Екатерина Юрлова-Перхт)
Наталия Шевченко
Инна Терещенко
Ирина Казакевич
Юлия Коваленко
Алина Плицева
Тамара Дербушева
Маргарита Болдыроева
Виолетта Шадрина
Группа Б (Андрей Русских, Николай Загурский)
Ульяна Черепанова
Анастасия Куприянова
Татьяна Фролова
Светлана Якуничева
Юлия Собянина
Елизавета Фролова
Валерия Полянская
Группа А, мужчины (Андрей Падин)
Виктория Сливко
Резерв
Анастасия Шевченко
Елизавета Бурундукова
Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
