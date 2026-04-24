Халили, Серохвостов, Логинов, Бабиков, Поварницын будут готовиться к сезону вне сборной

Халили, Серохвостов, Логинов будут готовиться к сезону вне сборной.

Вице-президента Союза биатлонистов России (СБР ) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев прокомментировал распределение по группам централизованной подготовки на следующий сезон.

Старшим тренером мужской сборной станет Андрей Падин .

– Какой принцип закладывался в формирование состава каждой группы?

– Составы сформированы на основании утвержденных критериев. В группу А мы предложили сильнейших спортсменов по итогам прошедшего сезона. Как говорит Андрей Викторович, это должен быть сплав опыта и молодости. Да, там нет Поварницына, Серохвостова, Еремина и Коновалова. Все они отказались от предложения готовиться в команде и будут тренироваться в составе региональных команд. Группа Б – это молодые спортсмены, которые, надеюсь, будут прогрессировать и в ближайшем будущем создавать конкуренцию старшим товарищам.

– Ранее исполком тренерского совета определил круг кандидатов в мужскую сборную России из 24 человек. Каковы причины, по которым некоторые из этого списка не попали ни в группу А, ни в группу Б? Давайте пройдемся пофамильно.

– Карим Халили будет вести самостоятельную подготовку, на некоторых УТМ может подключиться к команде. Александр Поварницын, Антон Бабиков , Роман Еремин, Савелий Коновалов, Даниил Серохвостов будут готовиться в региональных командах или самостоятельно. Это решение региональных федераций. Сюда же можно добавить Александра Логинова и Ивана Колотова, которые тоже заслужили место в списке кандидатов.

Также выбрали вариант готовиться с региональной командой Егор Прокудин и Михаил Стребко, поэтому заменили их в проекте списка кандидатов на Соломенникова и Алексеева.

Леонид Кульгускин готовился в сборной на протяжении двух лет. Теперь они с его личным тренером, Иваном Леонидовичем Кульгускиным, решили, что следующий сезон проведут на самостоятельной подготовке.

– Обращает на себя внимание появление во взрослой сборной юниора по возрасту Даниила Сгибнева.

– И Андрей Викторович Падин, и федерация Башкортостана считают, что его уровень и потенциал соответствуют уровню группы А.

– Продолжит ли работать с мужской группой А Виктория Сливко?

– Да, продолжит, – сказал Ростовцев.