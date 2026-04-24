  Халили, Серохвостов, Логинов, Бабиков, Поварницын будут готовиться к сезону вне сборной
Халили, Серохвостов, Логинов, Бабиков, Поварницын будут готовиться к сезону вне сборной

Вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев прокомментировал распределение по группам централизованной подготовки на следующий сезон.

Старшим тренером мужской сборной станет Андрей Падин.

– Какой принцип закладывался в формирование состава каждой группы?

– Составы сформированы на основании утвержденных критериев. В группу А мы предложили сильнейших спортсменов по итогам прошедшего сезона. Как говорит Андрей Викторович, это должен быть сплав опыта и молодости. Да, там нет Поварницына, Серохвостова, Еремина и Коновалова. Все они отказались от предложения готовиться в команде и будут тренироваться в составе региональных команд. Группа Б – это молодые спортсмены, которые, надеюсь, будут прогрессировать и в ближайшем будущем создавать конкуренцию старшим товарищам.

– Ранее исполком тренерского совета определил круг кандидатов в мужскую сборную России из 24 человек. Каковы причины, по которым некоторые из этого списка не попали ни в группу А, ни в группу Б? Давайте пройдемся пофамильно.

Карим Халили будет вести самостоятельную подготовку, на некоторых УТМ может подключиться к команде. Александр Поварницын, Антон Бабиков, Роман Еремин, Савелий Коновалов, Даниил Серохвостов будут готовиться в региональных командах или самостоятельно. Это решение региональных федераций. Сюда же можно добавить Александра Логинова и Ивана Колотова, которые тоже заслужили место в списке кандидатов.

Также выбрали вариант готовиться с региональной командой Егор Прокудин и Михаил Стребко, поэтому заменили их в проекте списка кандидатов на Соломенникова и Алексеева.

Леонид Кульгускин готовился в сборной на протяжении двух лет. Теперь они с его личным тренером, Иваном Леонидовичем Кульгускиным, решили, что следующий сезон проведут на самостоятельной подготовке.

– Обращает на себя внимание появление во взрослой сборной юниора по возрасту Даниила Сгибнева.

– И Андрей Викторович Падин, и федерация Башкортостана считают, что его уровень и потенциал соответствуют уровню группы А.

– Продолжит ли работать с мужской группой А Виктория Сливко?

– Да, продолжит, – сказал Ростовцев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
Серохвостову уже ничто и никто не поможет
Ответ Александр Корнейчук
Вроде в Югру ушёл правая рука Каминского - тренер и аналитик Анатолий Волков. Наверняка он методическое направление ЮМ продолжит. С Серохвостовым он тоже работал и Даниилу это подходило. Так что поглядим как там будет..
Ответ Афанасия
У меня на него были большие надежды! А эта зима показала, что не только болезни, но и его отношение к биатлону изменилось. Возможно я и ошибаюсь
Хейтеры Каминского (во главе с Войцеховской) любили акцентировать тему, что не все топы хотят готовиться с основой. Ну вот Юрий Михайлович ушёл, а самоподготовщики всё те же.
Ответ Афанасия
Почувствовавшего свободы вкус — в клеть не заманит никакой искус.
Ответ Афанасия
На манеже.
Две новости рядом - о назначении старшим тренером сборной Падина, и о том, что ряд опытных спортсменов будут тренироваться вне сборной - это случайное совпадение?))
Ответ Olga.t
А когда последний раз эти опытные спортсмены готовились в сборной? Нет и хорошо, сборную нужно омолаживать, что там присутствует Сгибнев, это гораздо лучше, чем Логинов, Бабиков, которые уже никаких перспектив не имеют, бегая в свое удовольствие
Ответ Nekit2002
Группа Б - молодые спортсмены. Что не так?
Ну тут новости нет. Последние трое завтра карьеру могут завершить. А первые двое и так сами по себе,
Интересно. А Серохвостов решил, что ему методика другая лучше подойдёт?
