Андрей Падин будет старшим тренером мужской сборной России по биатлону

Андрей Падин будет старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

Стало известно распределение состава мужской сборной России по биатлону по группам централизованной подготовки на сезон 2026/27.

Группа А (старший тренер – Андрей Падин): Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Евгений Сидоров, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Юрий Иванов, Алексей Вагин, Даниил Сгибнев.

Группа Б (тренер – Сергей Башкиров): Роман Канаровский, Тимофей Грехов, Михаил Куприн, Алексей Матвеев, Егор Соломенников, Николай Алексеев, Даниил Усов.

В прошлом сезоне Падин работал вместе с Юрием Каминским, который ушел из сборной.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
Мне кажется, Падин - непростой мужичок, ни с одним тренером не сработался.
Падин уже был тренером у мужчин, тогда был скандал в конце его тренерства и не очень хорошие результаты
А что мы сейчас теряем? На мировую арену биатлон не вернется еще много лет
Деньги теряем - основные спортсмены не в основной сборной, в которой, уверен, больше всего финансирования.
Падин надолго не задержится и ничего впечатляющего не покажет. После нескольких лет дрязг и тренерской чехарды, когда мы считали безвыигрышную серию в десятки гонок, Каминский стал идеальной кандидатурой на должность старшего тренера. Появился свет в конце туннеля и ощущение что всё пошло по нарастающей. Жаль, это сво всё испортило.
Кто все эти люди в сборной, кроме Латыпова? Где лучшие спортсмены? Зачем тренер, к которому не хочет идти никто из основы? Одни вопросы…
Если еще учесть, что Падин на этой должности был и положительных результатов не показал, то вопросов еще больше
Бажин типо никто? И какие лучшие спортсмены? Только Халили из таких и нет. Или надо пенсионеров типо Логинова брать?
А чем Логинов хуже других , которые в сборной?Вот вопрос?два года подряд Логинов ломает руку и в самом таком проблемном месте и сейчас в руке пластина и что самое главное ,два года подряд из-за того, что в одном и том же месте неисправен лыжеролик и именно на сборах сборной. Вас это никак не заинтересовало.И Логинов намного лучше многих,которые в сборной.И он ничьё место не занимает, как и Бабиков , и Поварницын.
Выглядит так, будто он подсидел Каминского.
Да никто там никого не подсиживал.
Бесполезно, весеннее обострение
вангую девкам Коновалова поставят, и это ужасно, специлистов то особо не осталось
Не поставили девкам Коновалова , группа А -Шашилов , Перхт , группа В Русских, Загурский.https://biathlonrus.com/news/ispolkom-trenerskogo-soveta-sbr-soglasoval-sostav-zhenskoy-sbornoy-rossii/?
Хорошая новость.
Чем????
Потрясающая новость!
Сезон ЧР и КС практически не смотрел, что за ноунеймы в группе А?
