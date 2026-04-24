Андрей Падин будет старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

Стало известно распределение состава мужской сборной России по биатлону по группам централизованной подготовки на сезон 2026/27.

Группа А (старший тренер – Андрей Падин) : Эдуард Латыпов , Кирилл Бажин , Александр Корнев , Евгений Сидоров , Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Юрий Иванов, Алексей Вагин, Даниил Сгибнев.

Группа Б (тренер – Сергей Башкиров) : Роман Канаровский, Тимофей Грехов, Михаил Куприн, Алексей Матвеев, Егор Соломенников, Николай Алексеев, Даниил Усов.

В прошлом сезоне Падин работал вместе с Юрием Каминским, который ушел из сборной.