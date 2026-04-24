Андрей Падин будет старшим тренером мужской сборной России по биатлону
Андрей Падин будет старшим тренером мужской сборной России по биатлону.
Стало известно распределение состава мужской сборной России по биатлону по группам централизованной подготовки на сезон 2026/27.
Группа А (старший тренер – Андрей Падин): Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Евгений Сидоров, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Юрий Иванов, Алексей Вагин, Даниил Сгибнев.
Группа Б (тренер – Сергей Башкиров): Роман Канаровский, Тимофей Грехов, Михаил Куприн, Алексей Матвеев, Егор Соломенников, Николай Алексеев, Даниил Усов.
В прошлом сезоне Падин работал вместе с Юрием Каминским, который ушел из сборной.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
Если еще учесть, что Падин на этой должности был и положительных результатов не показал, то вопросов еще больше