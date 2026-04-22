Светлана Ишмуратова: «Пока мы не победим в СВО, нас не допустят до международных соревнований. Бороться и обсуждать что-то смысла нет»
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что отношение к российским спортсменам в мире изменится, когда завершатся боевые действия.
Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что позиция международной федерации по допуску российских спортсменов не изменилась. Биатлонисты отстранены с марта 2022 года.
«Норвежцы ложатся костьми, чтобы нас никуда не пустить. Бороться с ними и обсуждать что-то смысла пока нет. Пока мы не победим в СВО, нас не допустят до международных соревнований. После Великой Отечественной войны все стало на свои места. Так будет и сейчас. Россия перестанет быть плохой, с нами все захотят разговаривать и даже заигрывать», – сказала Ишмуратова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
