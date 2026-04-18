Светлана Ишмуратова: «Я немного болела за Клэбо на Олимпиаде. Он смог выиграть все гонки – для меня это был великий, непревзойденный и очень интересный момент»

Ишмуратова: я немного болела за Клэбо на Олимпиаде.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова призналась, что немного болела за норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо на Олимпиаде-2026 в Италии.

Клэбо выиграл шесть золотых медалей в шести гонках. Из российских лыжников допуск на Олимпиаду получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе.

– Как оцените результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой?

– У Савелия чуть получше результаты, есть четвёртое место. Все, конечно, желали ему выступить как можно лучше, но мы понимали, в каких условиях наши ребята там были. Не было большой команды, обслуживающего персонала, одного, другого, третьего. Мы все это прекрасно понимали, поэтому еще сильнее болели.

Савелий все время был где-то рядом, но конкуренция была очень сильная. Клэбо был просто… (вздыхает с восхищением – прим. «Чемпионат.com»). Знаете, я даже немного за Клэбо болела. Когда я услышала, что он хочет выиграть все гонки, удивилась, ведь для нормального спортсмена это практически невозможно.

И вот я все смотрела и думала, сможет или не сможет, в какой-то степени переживала за него. И он все-таки смог! Для меня это был великий, непревзойденный и очень интересный момент.