Светлана Ишмуратова: «Я немного болела за Клэбо на Олимпиаде. Он смог выиграть все гонки – для меня это был великий, непревзойденный и очень интересный момент»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова призналась, что немного болела за норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо на Олимпиаде-2026 в Италии.

Клэбо выиграл шесть золотых медалей в шести гонках. Из российских лыжников допуск на Олимпиаду получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе.

– Как оцените результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой?

– У Савелия чуть получше результаты, есть четвёртое место. Все, конечно, желали ему выступить как можно лучше, но мы понимали, в каких условиях наши ребята там были. Не было большой команды, обслуживающего персонала, одного, другого, третьего. Мы все это прекрасно понимали, поэтому еще сильнее болели.

Савелий все время был где-то рядом, но конкуренция была очень сильная. Клэбо был просто… (вздыхает с восхищением – прим. «Чемпионат.com»). Знаете, я даже немного за Клэбо болела. Когда я услышала, что он хочет выиграть все гонки, удивилась, ведь для нормального спортсмена это практически невозможно.

И вот я все смотрела и думала, сможет или не сможет, в какой-то степени переживала за него. И он все-таки смог! Для меня это был великий, непревзойденный и очень интересный момент.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Рекомендуем
Главные новости
Олле Далин: «Позиция IBU по допуску российских биатлонистов и выдаче им нейтральных статусов не изменилась»
вчера, 10:20
Андреас Бирнбахер объявил о перерыве в тренерской карьере
вчера, 07:58
Зайцева о российском биатлоне: «Мы всегда были на лидерских позициях. Думаю, должны остаться на таком же уровне, на котором были раньше»
20 апреля, 20:54
Ольга Зайцева: «Я хотела раньше быть главой СБР. Это была моя мечта после завершения карьеры, но не первостепенная»
20 апреля, 20:31
Доротея Вирер: «После Олимпиады моя жизнь наконец-то налаживается, я счастлива. Тренерская карьера? Точно не сейчас»
20 апреля, 16:54
Ишмуратова о нейтральном статусе: «В СССР это было бы просто неприемлемо и, безусловно, считалось бы предательством»
20 апреля, 13:51
Ишмуратова об олимпийской пенсии: «60 тысяч – хорошая сумма. У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья»
20 апреля, 11:53
Маркета Давидова перенесла вторую операцию на спине
19 апреля, 07:10
Ишмуратова считает, что российские биатлонисты должны стрелять быстрее: «Хочется, чтобы они рисковали и шли ва-банк. Нужно представлять, что турниры в РФ – это практически Кубок мира»
18 апреля, 12:54
Светлана Ишмуратова: «Спорт – это мощнейшее оружие политики, но очень хотелось бы, чтобы все придерживались одинаковых правил»
18 апреля, 12:26
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем