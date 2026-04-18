  • Тереза Воборникова: «Надеюсь, я открыла что-то новое в себе в этом сезоне. Я доказала, что все возможно»
Тереза Воборникова: «Надеюсь, я открыла что-то новое в себе в этом сезоне. Я доказала, что все возможно»

Олимпийский призер по биатлону Воборникова объяснила свои успехи в сезоне.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2026 Тереза Воборникова подвела итоги сезона.

25-летняя чешская биатлонистка завоевала олимпийскую бронзу в масс-старте, а на Кубке мира стала 12-й в общем зачете.

«Если бы я могла сказать что-то юной себе, я бы сказала: просто подожди, не сдавайся. Все будет.

Каждый раз, стоило мне неважно себя почувствовать, я переживала, что [болезнь] вернется. Это заставило меня поработать над вещами, на которых в других обстоятельствах я бы не сфокусировалась – например, на тренировке дыхания. В итоге все, что ни делается, к лучшему.

Я всегда уверенно чувствовала себя на стрельбище, но на трассе этого не хватало. Я поняла, насколько важно ментальное состояние – это вмиг может привести как к великолепному, так и к очень плохому результату.

Хотелось бы, чтобы мои результаты стали стабильнее, а не так, чтобы сегодня я попадала в топ-10, а завтра уже была далеко позади.

Очень надеюсь, что открыла что-то новое в себе в этом сезоне. Потому что теперь я доказала себе, что возможно все», – сказала Воборникова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: IBU
