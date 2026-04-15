  • Экс-глава IBU Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии из-за приговора по делу коррупции
16

Экс-глава IBU Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии из-за приговора по делу коррупции

Экс-глава IBU Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии.

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии.

Об этом сообщает Dagbladet.

В апреле 2024 года Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU (1993–2018). Настаивая на полном оправдании, норвежский функционер обжаловал вердикт в Апелляционном суде, который в сентябре 2025-го сократил срок наказания на 1 месяц.

Позже Бессеберг также подал апелляцию в Верховный суд Норвегии, но в декабре 2025-го стало известно, что он не станет рассматривать дело.

«Почетное членство должно отражать ценности, которые отстаивает норвежский биатлон, и мы не можем игнорировать то, что было установлено судом», – заявил президент Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.

3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
logoАндерс Бессеберг
Союз биатлонистов Норвегии
Кто бы мог подумать..
Зато Далин кристально честный человек и несет в мир волшебство и радость.
Эх, не повезло ему. У нас бы в Госдуму сразу "выбрали".
Ответ Игорь Шаркович
Эх, не повезло ему. У нас бы в Госдуму сразу "выбрали".
О, вот и "воены цЫвилизованного мира" с классическим "а в России еще хуже".😆
Был бы он сейчас главой, Россия бы уже с гимном и флагом бегала
Ответ Остап Бендер
Был бы он сейчас главой, Россия бы уже с гимном и флагом бегала
И выигрывала не только лишь у всех.
Дорога в наблюдательный совет Роснефти открыта.
Проклятый корупционер!!!
Материалы по теме
Когда Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска
24 декабря 2025, 16:12
Умер норвежский биатлонист Сиверт Баккен. Трехкратному чемпиону Европы было 27 лет
23 декабря 2025, 16:55
Верховный суд Норвегии не будет пересматривать дело Бессеберга о коррупции
23 декабря 2025, 07:36
Рекомендуем
Главные новости
«Юристы ОКР готовы к любому развитию событий». Ростовцев об иске Союза биатлонистов России в CAS
сегодня, 07:18
Дмитрий Васильев: «В IBU сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться»
вчера, 13:32
Симон про дело о мошенничестве: «Безусловно, это станет частью моей истории. Всегда найдутся люди, которые будут ворошить прошлое»
вчера, 08:19
Тренер Эгиль Кристиансен завершил работу с мужской сборной Норвегии по биатлону
вчера, 07:38
Сливко о Кубке мира: «У российских биатлонистов с первой гонки не получится феерить, показывать суперскорости и результаты. Думаю, понадобится время, чтобы адаптироваться»
вчера, 06:39
Сливко о свадьбе с Бажиным: «Рассматриваем либо осень этого года, либо следующую весну. Никуда не торопимся, мы уверены друг в друге»
13 апреля, 18:52
Сливко о том, какой результат показала бы на Олимпиаде: «Заезжала бы в топ-6. Там были девчонки, которых я обыгрывала»
13 апреля, 18:27
Марит Скуган завершила спортивную карьеру
13 апреля, 07:36
Лиза Виттоцци: «Я не исключаю, что снова нацелюсь на победу в Кубке мира»
13 апреля, 07:23
Чемпионат Норвегии. Команды Киркеэйде и Дале-Шевдала одержали победы в эстафете
12 апреля, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем