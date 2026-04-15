  • «Юристы ОКР готовы к любому развитию событий». Ростовцев об иске Союза биатлонистов России в CAS
5

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев заявил, что юристы Олимпийского комитета России (ОКР) готовы к любому решению по допуску спортсменов.

В декабре 2025 года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения от турниров Международного союза биатлонистов (IBU). Оно продолжается с марта 2022-го.

– Как решать вопрос с нежеланием скандинавских стран видеть Россию на Кубке мира?

– Только юридически. Да, они заявляют о своей неготовности видеть россиян на международных соревнованиях. Поэтому только юридическим путем. В первую очередь – это CAS.

Дальше будет очень много развилок в зависимости от тех решений, которые примет суд в Лозанне: будут ли допускаться взрослые, будут ли допускаться молодые. Я напомню, что МОК (Международный олимпийский комитет) рекомендовал допустить юношей и юниоров с флагом и гимном.

К тому же по правилам IBU есть определенный ряд критериев, которые надо выполнить, чтобы попасть на Кубок мира. В том числе ты должен выступить где-то еще.

Давайте дождемся конкретных решений от CAS, а дальше уже будем по ним работать. Знаю, что юристы ОКР находятся в полной готовности. Они готовы к любому развитию событий.

– Вы понимаете, сколько денег за все это время было потрачено на CAS?

– Нет, не поминаю. Я такой счастливый человек, который не ставит подпись на финансовых бумагах, поэтому я не знаю, – ответил Ростовцев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoПавел Ростовцев
logoСоюз биатлонистов России
отстранение и возвращение России
Главное чтобы был положительный результат.
Юрист спит, оплата идёт.
окр???? так Дегтярев заявил что расширил юридический отдел в министерстве!!!! спорта .а какой окр? да еще с юристами ? а кто входит пофамильно в окр??? там только числится один председатель Дегтярев .и то нелегально .коли в 2023 мок прекратил деятельность окр .и еще не восстановил.а как мок заявил что каждая федерация решает самостоятельно .то очередные деньги на ветер .или в карманы швейцарских адвокатов .о громадном количестве и хвастает Дегтярев .но жто не юристы российские
Готовы по классике - "Мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов."?)
Счастливый человек- ни за что не отвечает...
Бабки капают....
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Нужно подавать иск к IBU и его руководителям о возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее»
11 апреля, 10:28
Павел Ростовцев: «Большинство людей в мировом биатлоне нормально к нам относятся. Другой вопрос, насколько они могут повлиять на решения IBU»
9 апреля, 10:29
Павел Ростовцев: «Желающих работать в сборной России особо нет. Это большая ответственность, а уровень зарплаты не такой высокий, как в регионах»
9 апреля, 10:14
Рекомендуем
Главные новости
Экс-глава IBU Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии из-за приговора по делу коррупции
сегодня, 08:32
Дмитрий Васильев: «В IBU сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться»
вчера, 13:32
Симон про дело о мошенничестве: «Безусловно, это станет частью моей истории. Всегда найдутся люди, которые будут ворошить прошлое»
вчера, 08:19
Тренер Эгиль Кристиансен завершил работу с мужской сборной Норвегии по биатлону
вчера, 07:38
Сливко о Кубке мира: «У российских биатлонистов с первой гонки не получится феерить, показывать суперскорости и результаты. Думаю, понадобится время, чтобы адаптироваться»
вчера, 06:39
Сливко о свадьбе с Бажиным: «Рассматриваем либо осень этого года, либо следующую весну. Никуда не торопимся, мы уверены друг в друге»
13 апреля, 18:52
Сливко о том, какой результат показала бы на Олимпиаде: «Заезжала бы в топ-6. Там были девчонки, которых я обыгрывала»
13 апреля, 18:27
Марит Скуган завершила спортивную карьеру
13 апреля, 07:36
Лиза Виттоцци: «Я не исключаю, что снова нацелюсь на победу в Кубке мира»
13 апреля, 07:23
Чемпионат Норвегии. Команды Киркеэйде и Дале-Шевдала одержали победы в эстафете
12 апреля, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем