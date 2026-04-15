«Юристы ОКР готовы к любому развитию событий». Ростовцев об иске Союза биатлонистов России в CAS

Ростовцев: юристы готовы к любому развитию событий по иску биатлонистов в CAS.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев заявил, что юристы Олимпийского комитета России (ОКР) готовы к любому решению по допуску спортсменов.

В декабре 2025 года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения от турниров Международного союза биатлонистов (IBU). Оно продолжается с марта 2022-го.

– Как решать вопрос с нежеланием скандинавских стран видеть Россию на Кубке мира?

– Только юридически. Да, они заявляют о своей неготовности видеть россиян на международных соревнованиях. Поэтому только юридическим путем. В первую очередь – это CAS.

Дальше будет очень много развилок в зависимости от тех решений, которые примет суд в Лозанне: будут ли допускаться взрослые, будут ли допускаться молодые. Я напомню, что МОК (Международный олимпийский комитет) рекомендовал допустить юношей и юниоров с флагом и гимном.

К тому же по правилам IBU есть определенный ряд критериев, которые надо выполнить, чтобы попасть на Кубок мира. В том числе ты должен выступить где-то еще.

Давайте дождемся конкретных решений от CAS, а дальше уже будем по ним работать. Знаю, что юристы ОКР находятся в полной готовности. Они готовы к любому развитию событий.

– Вы понимаете, сколько денег за все это время было потрачено на CAS?

– Нет, не поминаю. Я такой счастливый человек, который не ставит подпись на финансовых бумагах, поэтому я не знаю, – ответил Ростовцев.