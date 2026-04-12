Чемпионат Норвегии. Команды Киркеэйде и Дале-Шевдала одержали победы в эстафете

12 апреля на чемпионате Норвегии по биатлону прошли эстафетные гонки.

Женщины

1. Согн-ог-Фьюране-1 (Линнеа Мельхейм Эспе, Каролине Эрдал, Марен Киркеэйде)

2. Оппланн-1 (Рагна Фодстад, Эйвор Мельбюбротен, Синне Оврен)

3. Бускеруд-1 (Тува Ос Страте, Линнеа Винсволд, Фрида Доккен)

Мужчины

1. Осло-1 (Синдре Йорде, Ноа Лекхал Хуснес, Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал)

2. Оппланн-1 (Харальд Ойгард, Тобиас Альм, Оливер Альм, Хавард Тостеруд)

3. Бускеруд-1 (Херман Драмдал Борге, Ветле Паульсен, Сиверт Бьорндален, Йорген Сетер)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
команда Киркейде перед её этапом полторы минуты проигрывала! Все гонки чемпионата прошли при сильном ветре!
Сливко о том, какой результат показала бы на Олимпиаде: «Заезжала бы в топ-6. Там были девчонки, которых я обыгрывала»
16 минут назад
Марит Скуган завершила спортивную карьеру
сегодня, 07:36
Лиза Виттоцци: «Я не исключаю, что снова нацелюсь на победу в Кубке мира»
сегодня, 07:23
Бажин об уходе Каминского: «Немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему»
вчера, 09:39
Патрик Оберрэгер станет главным тренером мужской сборной Норвегии по биатлону, Сверре Ройселанн – женской
11 апреля, 17:13
Чемпионат Норвегии. Фрей и Киркеэйде победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Ботн – 5-й, Дале-Шевдал – 8-й
11 апреля, 16:58
Двукратный чемпион мира Яков Фак продолжит спортивную карьеру
11 апреля, 15:55
Светлана Слепцова: «Была в шоке, когда Кузьмина сказала, что возвращается и поедет на Олимпиаду. Я не могу представить, что вернусь»
11 апреля, 15:35
Слепцова о шансах россиян на Кубке мира: «Поначалу нужно будет адаптироваться, это займет время. Но топ-15 нашей команде точно по силам»
11 апреля, 15:28
Дмитрий Васильев: «Нужно подавать иск к IBU и его руководителям о возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее»
11 апреля, 10:28
Ко всем новостям
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
