Чемпионат Норвегии. Команды Киркеэйде и Дале-Шевдала одержали победы в эстафете
Команды Киркеэйде и Дале-Шевдала выиграли эстафеты на чемпионате Норвегии.
12 апреля на чемпионате Норвегии по биатлону прошли эстафетные гонки.
Женщины
1. Согн-ог-Фьюране-1 (Линнеа Мельхейм Эспе, Каролине Эрдал, Марен Киркеэйде)
2. Оппланн-1 (Рагна Фодстад, Эйвор Мельбюбротен, Синне Оврен)
3. Бускеруд-1 (Тува Ос Страте, Линнеа Винсволд, Фрида Доккен)
Мужчины
1. Осло-1 (Синдре Йорде, Ноа Лекхал Хуснес, Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал)
2. Оппланн-1 (Харальд Ойгард, Тобиас Альм, Оливер Альм, Хавард Тостеруд)
3. Бускеруд-1 (Херман Драмдал Борге, Ветле Паульсен, Сиверт Бьорндален, Йорген Сетер)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
команда Киркейде перед её этапом полторы минуты проигрывала! Все гонки чемпионата прошли при сильном ветре!
