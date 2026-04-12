  Бажин об уходе Каминского: «Немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему»
Бажин об уходе Каминского: «Немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему»

Биатлонист Кирилл Бажин высказался об уходе тренера Юрия Каминского из сборной России.

– В новом сезоне в сборной будут изменения, ушел Юрий Каминский. Как относишься к этому?

– Сейчас мы ждем назначения нового старшего тренера, так что пока мы в неизвестности. Все это будет в Москве решаться, а мы пока в свободном плавании, можем отдыхать. Юрий Михайлович все равно консультировал нас и по марафону, и по многому другому, но дальше мы уже немного расслаблены и просто ждем. От нас ничего не зависит, и нас никто в любом случае не спросит. Конечно, потом будут спрашивать, кто готов тренироваться в сборной, а кто самостоятельно будет готовиться. У нас есть такая опция. Я пойду в сборную готовиться, кого бы ни назначили.

– С Каминским тебе было комфортно работать?

– Да. За три года мы нашли с ним общий язык. Юрий Михайлович нашел и ко мне ключ, и к моей подготовке. Он уже понимал, как мне нужно готовиться. Наверное, немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему. Нужно шагнуть еще выше. Думаю, смена тренера к этому приведет.

– Еще одно изменение – у вас с Викторией Сливко будет свадьба. У нас семейные пары в основном выступают за один регион. Не планируется каких-то переходов с ее или с твоей стороны?

Виктория точно остается выступать за Тюменскую область. По мне на данный момент очень сложно что-то сказать. Сейчас открыто трансферное окно, у меня есть переговоры, есть какие-то моменты, которые решаются. До начала лета уже будет точная информация, – сказал Бажин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Огорчен, но не очень
Ответ Nekit2002
Огорчен, но не очень
Потому что он знает, кто может стать новым старшим тренером
Ответ Daniyar8
Потому что он знает, кто может стать новым старшим тренером
Да и я знаю, вариант по сути один, железобетонный
Будет обидно, если перейдет в мособласть. Вообще в переходах нет ничего страшного, но они со свердловской областью - главные конкуренты. Поэтому выглядеть такой переход будет не очень красиво, похоже на перебежчика.
Ответ sav187
Будет обидно, если перейдет в мособласть. Вообще в переходах нет ничего страшного, но они со свердловской областью - главные конкуренты. Поэтому выглядеть такой переход будет не очень красиво, похоже на перебежчика.
Согласен, не хочется, чтобы все лучшие собрались в одном регионе. А в Свердловской области он на своем месте.
Да.немножко не то будет, если Кирилл переёдёт в другой регион.Я когда переписываюсь с свердловчанами, то говорю Ваш то снова на высоте и они с такой гордостью о нём отзываются.
