Бажин об уходе Каминского: «Немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему»

Биатлонист Бажин об уходе Каминского из сборной: немножко грустно и обидно.

– В новом сезоне в сборной будут изменения, ушел Юрий Каминский. Как относишься к этому?

– Сейчас мы ждем назначения нового старшего тренера, так что пока мы в неизвестности. Все это будет в Москве решаться, а мы пока в свободном плавании, можем отдыхать. Юрий Михайлович все равно консультировал нас и по марафону, и по многому другому, но дальше мы уже немного расслаблены и просто ждем. От нас ничего не зависит, и нас никто в любом случае не спросит. Конечно, потом будут спрашивать, кто готов тренироваться в сборной, а кто самостоятельно будет готовиться. У нас есть такая опция. Я пойду в сборную готовиться, кого бы ни назначили.

– С Каминским тебе было комфортно работать?

– Да. За три года мы нашли с ним общий язык. Юрий Михайлович нашел и ко мне ключ, и к моей подготовке. Он уже понимал, как мне нужно готовиться. Наверное, немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему. Нужно шагнуть еще выше. Думаю, смена тренера к этому приведет.

– Еще одно изменение – у вас с Викторией Сливко будет свадьба. У нас семейные пары в основном выступают за один регион. Не планируется каких-то переходов с ее или с твоей стороны?

– Виктория точно остается выступать за Тюменскую область. По мне на данный момент очень сложно что-то сказать. Сейчас открыто трансферное окно, у меня есть переговоры, есть какие-то моменты, которые решаются. До начала лета уже будет точная информация, – сказал Бажин.