Патрик Оберрэгер станет главным тренером мужской сборной Норвегии по биатлону, Сверре Ройселанн – женской

Патрик Оберрэгер возглавит мужскую сборную Норвегии по биатлону.

Патрик Оберэггер начнет работу в качестве главного тренера мужской сборной Норвегии по биатлону. С сезона-2018/19 он тренировал норвежскую женскую команду, а ранее – сборную Италии.

В штаб Оберэггера войдет нынешний тренер резервной сборной Андерс Эвербю.

Женскую сборную Норвегии возглавит Сверре Ройселанн, который ранее работал в сборной Германии. Также к работе с женщинами будет привлечена экс-лыжница, победительница этапов Кубка мира Марта Кристофферсен.

«Нашей целью было найти тренеров, которые дополняли бы друг друга с точки зрения как навыков, так и человеческих качеств, и которые, как мы верим, образуют сильный дуэт. И, конечно, мы стремились собрать команды, которые создадут наилучшие условия для высоких результатов обеих сборных», – заявила генеральный секретарь Союза биатлонистов Норвегии Эмили Нордскар.