  Патрик Оберрэгер станет главным тренером мужской сборной Норвегии по биатлону, Сверре Ройселанн – женской
Патрик Оберрэгер станет главным тренером мужской сборной Норвегии по биатлону, Сверре Ройселанн – женской

Патрик Оберрэгер возглавит мужскую сборную Норвегии по биатлону.

Патрик Оберэггер начнет работу в качестве главного тренера мужской сборной Норвегии по биатлону. С сезона-2018/19 он тренировал норвежскую женскую команду, а ранее – сборную Италии.

В штаб Оберэггера войдет нынешний тренер резервной сборной Андерс Эвербю.

Женскую сборную Норвегии возглавит Сверре Ройселанн, который ранее работал в сборной Германии. Также к работе с женщинами будет привлечена экс-лыжница, победительница этапов Кубка мира Марта Кристофферсен. 

«Нашей целью было найти тренеров, которые дополняли бы друг друга с точки зрения как навыков, так и человеческих качеств, и которые, как мы верим, образуют сильный дуэт. И, конечно, мы стремились собрать команды, которые создадут наилучшие условия для высоких результатов обеих сборных», – заявила генеральный секретарь Союза биатлонистов Норвегии Эмили Нордскар.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Langrenn
Патрик Оберэггер
Сверре Ройселанн
Эмили Нордскар
сборная Норвегии
сборная Норвегии жен
Марта Кристофферсен
16 комментариев
Нанять тренера, который похоронил сильнейшую сборную? Наверное, хорошо подумали
Ответ qdmn9rmcrv
Нанять тренера, который похоронил сильнейшую сборную? Наверное, хорошо подумали
Смешно, особенно если учесть, что он не был главным, а просто одним из
Ответ qdmn9rmcrv
Нанять тренера, который похоронил сильнейшую сборную? Наверное, хорошо подумали
это с каких это пор немецкая сборная стала сильнейшей ==очнись кловун , без Сверре ваша пройсиха хрен бы выиграла БХГ ==колбасницы ему ноги должны лизать
Очень сомнительно выглядит все это. Женская сборная Норвегии выглядела слабо под руководством Оберэггера. По норвежским меркам почти провал. Немецкая команда вообще грусть-печаль. Ройселанна, видимо, немцы прогнали, а норги подобрали)
Не только в российском биатлоне проблемы с тренерами сборных.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Отличное назначение - норвежцы (мужская сборная) станут слабее, увеличится конкуренция среди сборных. А у женщин все останется плюс-минус по-старому, что тоже хорошо для конкуренции.
Отличное назначение - норвежцы (мужская сборная) станут слабее, увеличится конкуренция среди сборных. А у женщин все останется плюс-минус по-старому, что тоже хорошо для конкуренции.
Ройселанд отличный тренер -в прошлом сезоне вывел с б Германиив КН на 3 место -Пройс взяла БХГ =в этом сезоне много болел и все рухнуло -Обереггер сделал Каркийэде ЧОИ в 23 года --учи матчасть якуня ваня
Оберрегера нужно было гнать из сборной ещё года два назад, а к Эверби нужно пригласить Хафсоса, вообще у них в резерве и юниорах несколько тренеров, почти все молодые и не понятно кто главный! Кристофферсен в женской сборной-явный плюс, так, вероятно, функционально сильные Киркейде и Рандби должны ещё прогрессировать, а остальные хотя бы на уровне середняков по скорости быть!
