Чемпионат Норвегии. Фрей и Киркеэйде победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Ботн – 5-й, Дале-Шевдал – 8-й

Фрей и Киркеэйде победили в масс-стартах на чемпионате Норвегии по биатлону.

11 апреля на чемпионате Норвегии по биатлону прошли масс-старты. Исак Фрей и Марен Киркеэйде одержали победы. Чемпионат Норвегии по биатлону Ус Масс-старт Женщины 1. Марен Киркеэйде – 38.16,0 (3) 2. Гру Рандбю – 1.02,0 (4) 3. Ингрид Тандревольд – 1.35,0 (7) 4. Фрида Доккен – 1.47,0 (3) 5. Каролине Эрдал – 2.21,0 (7) 6. Марен Браннаре-Гран – 2.31,0 (5) 7. Элине Грюэ – 2.43,0 (2) 8. Тува Ос Страте – 2.47,0 (5) 9. Сюнне Оврен – 2.55,0 (5)... 12. Сири Скар – 3.07,0 (4) Мужчины 1. Исак Фрей – 38.15,0 (2) 2. Уле Сурке – 9,0 (5) 3. Мартин Невланн – 18,0 (4) 4. Сверре Дален Аспенес – 33,0 (6) 5. Йохан-Олав Ботн – 38,0 (6) 6. Херман Борге – 52,0 (5) 7. Филип Линдквист-Флеттен (Швеция) – 1.02,0 (3) 8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.10,0 (4)... 11. Ветле Паульсен – 1.27,0 (1)