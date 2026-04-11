  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат Норвегии. Фрей и Киркеэйде победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Ботн – 5-й, Дале-Шевдал – 8-й
11 апреля на чемпионате Норвегии по биатлону прошли масс-старты. Исак Фрей и Марен Киркеэйде одержали победы.

Чемпионат Норвегии по биатлону

Ус

Масс-старт

Женщины

1. Марен Киркеэйде – 38.16,0 (3)

2. Гру Рандбю – 1.02,0 (4)

3. Ингрид Тандревольд – 1.35,0 (7)

4. Фрида Доккен – 1.47,0 (3)

5. Каролине Эрдал – 2.21,0 (7)

6. Марен Браннаре-Гран – 2.31,0 (5)

7. Элине Грюэ – 2.43,0 (2)

8. Тува Ос Страте – 2.47,0 (5)

9. Сюнне Оврен – 2.55,0 (5)...

12. Сири Скар – 3.07,0 (4)

Мужчины

1. Исак Фрей – 38.15,0 (2)

2. Уле Сурке – 9,0 (5)

3. Мартин Невланн – 18,0 (4)

4. Сверре Дален Аспенес – 33,0 (6)

5. Йохан-Олав Ботн – 38,0 (6)

6. Херман Борге – 52,0 (5)

7. Филип Линдквист-Флеттен (Швеция) – 1.02,0 (3)

8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.10,0 (4)...

11. Ветле Паульсен – 1.27,0 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
чемпионат Норвегии
logoИсак Фрей
logoсборная Норвегии жен
logoКаролине Эрдал
logoМартин Невланн
Элине Грюэ
logoСверре Дален Аспенес
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoФрида Доккен
logoсборная Норвегии
logoСири Скар
результаты
Синне Оврен
logoВетле Паульсен
Тува Ос Страте
logoМарен Киркеэйде
logoГру Рандбю
logoУле Сурке
logoсборная Швеции
logoФилип Линдквист-Флеттен
Марен Браннаре-Гран
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЙохан-Олав Ботн
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
О, в норвежский чемпионат вклинился шведский юниор и даже попал в топ-10)
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
