Чемпионат Норвегии. Фрей и Киркеэйде победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Ботн – 5-й, Дале-Шевдал – 8-й
11 апреля на чемпионате Норвегии по биатлону прошли масс-старты. Исак Фрей и Марен Киркеэйде одержали победы.
Чемпионат Норвегии по биатлону
Ус
Масс-старт
Женщины
1. Марен Киркеэйде – 38.16,0 (3)
2. Гру Рандбю – 1.02,0 (4)
3. Ингрид Тандревольд – 1.35,0 (7)
4. Фрида Доккен – 1.47,0 (3)
5. Каролине Эрдал – 2.21,0 (7)
6. Марен Браннаре-Гран – 2.31,0 (5)
7. Элине Грюэ – 2.43,0 (2)
8. Тува Ос Страте – 2.47,0 (5)
9. Сюнне Оврен – 2.55,0 (5)...
12. Сири Скар – 3.07,0 (4)
Мужчины
1. Исак Фрей – 38.15,0 (2)
2. Уле Сурке – 9,0 (5)
3. Мартин Невланн – 18,0 (4)
4. Сверре Дален Аспенес – 33,0 (6)
5. Йохан-Олав Ботн – 38,0 (6)
6. Херман Борге – 52,0 (5)
7. Филип Линдквист-Флеттен (Швеция) – 1.02,0 (3)
8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.10,0 (4)...
11. Ветле Паульсен – 1.27,0 (1)