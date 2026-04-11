7

Двукратный чемпион мира Яков Фак продолжит спортивную карьеру

Словенский биатлонист Фак сообщил, что не завершает спортивную карьеру.

Словенский биатлонист Яков Фак сообщил, что продолжит соревновательную карьеру минимум на один сезон. 

Фак – двукратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр. В августе этого года ему исполнится 39 лет.

«Я посмотрю, что еще могу улучшить, чтобы к следующей зиме подойти лучше подготовленным и более конкурентоспособным. Если ты недоволен своими результатами, нужно искать резервы.

Светлых моментов прошлой зимой было мало, но результаты на Олимпиаде были относительно неплохие, учитывая, что перед Играми было не так много тренировок», – сказал Фак, который пропустил несколько этапов Кубка мира в сезоне-2025/26 из-за проблем с коленом. 

На Олимпиаде-2026 лучшим местом спортсмена стало 14-е в гонке преследования. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV Slovenija
logoЯков Фак
logoсборная Словении
logoКубок мира по биатлону
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не нам давать советы спортсменам по их карьере.
Свой жизненный путь( судьбу) он выбирает сам. Хорошо, что он нам не даёт советов.
Если бы не травма колена и операция, был бы неплохой сезон, на что указывают результаты после возвращения, так что почему бы и нет
Да, хороший спортсмен, но почему же у хороших спортсменов нет чувства меры, продолжают, мягко говоря, ухудшать свою репутацию, большая спортсменка А. Кузьмина так ее подпортила и этот туда же.
Ответ velesss
Фак до сих пор лидер сборной Словении и он нужен ей. У Словении сейчас неплрхих 4 спортсмена - это Фак, Планко, Видмар и Довжан. Последний является слабейшим все таки звеном. Больше у Словении биатлонистов нормального уровня нет. А квота у Словении в 5 спортсменов. Пробывали братьев Репников, Брадеско и получалось у них слабо. Только 1 биатлонист у Словении попал в очки на Кубке Ибу - это Тадей Репник, в индивидуальной гонке занял 40 место. На Кубке мира было 107 место в спринте.
Еще есть Шимич, он неплохо в юниорском Кубке Ибу выступает, 5 место, но на Кубке мира было 84 место и 101 место, на Кубке Ибу очков не набирал.
Омейнц на юниорском Кубке Ибу 13 место, выступает пока только там. А Меглич на Юниорском кубке Ибу 71 место, но он молодой 2007 г рождения. То есть любой из перечисленных спортсменов не тянет точно Кубок мира ни братья Репники, Шимич, Брадеско, Омейнц, Шимич, Меглич, а вот Фак как раз нужен Словении и даже если 4 года будет он ездить, то он будет основным в эстафете и уровня Кубке мира. Довжану кстати 32 года, он вполне тоже может завершить карьеру, результаты ухудшились, после 50 мест 3 года подряд в общем зачете, сейчас 72 место. То есть при завершении карьеры Факом и Довжаном пришлось бы Словении 3 слабых биатлонистов выставлять, абсолютно слабых.
Словения на 22 месте в Кубке Наций Ибу, там выступают абсолютно слабые спортсмены - это еще Крачман, у которого на Кубке Ибу лучшее 63 место, а были еще 65 место, 67 место и 68 место. А еще на Кубке Ибу выступал Возель лучший результат 49 место.
Заменить Фака некем и невозможно. Фак кстати хорват и вполне словенцы могут попробовать натурализовать Леговича и Чрнковича из Хорватии, они явно сильнее любого из перечисленных мною спортсменов.
По Кузьминой та же история. Паулина Батовска Фиалкова завершила карьеру. Потом Капустова и Кузьмина(по очкам это 3 номер Словакии), еще набирали очки 2 сестры Ременовы. Ситуация нелучше в женской сборной Словакии, есть Молентова - 74 место на Кубке Ибу, Пачерова 124 место на Кубке Ибу с 9 очками. Есть еще Стракова она на 10 месте в Юниорском Кубке Ибу. Еще выступает Михинякова на Кубке Ибу лучший ее результат 44 место, в спринте 90 место на Кубке мира. То есть спортсменок почти нет. Без Кузминой и Батовска Фиалковой, у них будут 2 сестры Ременовы, Капустова и Михинякова/Молентова/Стракова. У 2 последних нет даже опыта выступлений на Кубке мира. То есть как и у Словении мужской собрать состав у женской Словакии почти нереально. Словакия кстати от Польши в Кубке Наций у женщин были в 48 очках и могли тоже квоту в 5 спортсменок иметь, то есть кого бы возили на Кубок мира непонятно также.
Если спортсмен/спортсменка мало очков набирают на Кубке Ибу, то на Кубке мира даже в гонку преследования врядли попадут при чистой стрельбе
Поэтому Фак и Кузьмина нужны Словении и Словакии и даже когда им далеко за 40 лет. Выбрать не из кого либо выставлять юниоров либо выставлять тех кто даже на Кубке Ибу ничего не показывает. Просто чтобы бегали и занимали 100 места, это бессмысленно. А так бегают Фак и Кузьмина и интереснее эстафеты и может удивить могут, а спортсмены более слабого уровня пусть на Кубке Ибу и на Юниорском Кубке Ибу проявляют себя и только после этого выступают на Кубке мира.
Ответ spain-hokkey
Я разве писал о биографии Фака, Кузьминой или др.спортсменах и истории сборных Словакии - Словении
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Экс-глава IBU Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии из-за приговора по делу коррупции
сегодня, 08:32
«Юристы ОКР готовы к любому развитию событий». Ростовцев об иске Союза биатлонистов России в CAS
сегодня, 07:18
Дмитрий Васильев: «В IBU сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться»
вчера, 13:32
Симон про дело о мошенничестве: «Безусловно, это станет частью моей истории. Всегда найдутся люди, которые будут ворошить прошлое»
вчера, 08:19
Тренер Эгиль Кристиансен завершил работу с мужской сборной Норвегии по биатлону
вчера, 07:38
Сливко о Кубке мира: «У российских биатлонистов с первой гонки не получится феерить, показывать суперскорости и результаты. Думаю, понадобится время, чтобы адаптироваться»
вчера, 06:39
Сливко о свадьбе с Бажиным: «Рассматриваем либо осень этого года, либо следующую весну. Никуда не торопимся, мы уверены друг в друге»
13 апреля, 18:52
Сливко о том, какой результат показала бы на Олимпиаде: «Заезжала бы в топ-6. Там были девчонки, которых я обыгрывала»
13 апреля, 18:27
Марит Скуган завершила спортивную карьеру
13 апреля, 07:36
Лиза Виттоцци: «Я не исключаю, что снова нацелюсь на победу в Кубке мира»
13 апреля, 07:23
