Двукратный чемпион мира Яков Фак продолжит спортивную карьеру

Словенский биатлонист Фак сообщил, что не завершает спортивную карьеру.

Словенский биатлонист Яков Фак сообщил, что продолжит соревновательную карьеру минимум на один сезон.

Фак – двукратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр. В августе этого года ему исполнится 39 лет.

«Я посмотрю, что еще могу улучшить, чтобы к следующей зиме подойти лучше подготовленным и более конкурентоспособным. Если ты недоволен своими результатами, нужно искать резервы.

Светлых моментов прошлой зимой было мало, но результаты на Олимпиаде были относительно неплохие, учитывая, что перед Играми было не так много тренировок», – сказал Фак, который пропустил несколько этапов Кубка мира в сезоне-2025/26 из-за проблем с коленом.

На Олимпиаде-2026 лучшим местом спортсмена стало 14-е в гонке преследования.