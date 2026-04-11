Двукратный чемпион мира Яков Фак продолжит спортивную карьеру
Словенский биатлонист Фак сообщил, что не завершает спортивную карьеру.
Словенский биатлонист Яков Фак сообщил, что продолжит соревновательную карьеру минимум на один сезон.
Фак – двукратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр. В августе этого года ему исполнится 39 лет.
«Я посмотрю, что еще могу улучшить, чтобы к следующей зиме подойти лучше подготовленным и более конкурентоспособным. Если ты недоволен своими результатами, нужно искать резервы.
Светлых моментов прошлой зимой было мало, но результаты на Олимпиаде были относительно неплохие, учитывая, что перед Играми было не так много тренировок», – сказал Фак, который пропустил несколько этапов Кубка мира в сезоне-2025/26 из-за проблем с коленом.
На Олимпиаде-2026 лучшим местом спортсмена стало 14-е в гонке преследования.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV Slovenija
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Свой жизненный путь( судьбу) он выбирает сам. Хорошо, что он нам не даёт советов.
Еще есть Шимич, он неплохо в юниорском Кубке Ибу выступает, 5 место, но на Кубке мира было 84 место и 101 место, на Кубке Ибу очков не набирал.
Омейнц на юниорском Кубке Ибу 13 место, выступает пока только там. А Меглич на Юниорском кубке Ибу 71 место, но он молодой 2007 г рождения. То есть любой из перечисленных спортсменов не тянет точно Кубок мира ни братья Репники, Шимич, Брадеско, Омейнц, Шимич, Меглич, а вот Фак как раз нужен Словении и даже если 4 года будет он ездить, то он будет основным в эстафете и уровня Кубке мира. Довжану кстати 32 года, он вполне тоже может завершить карьеру, результаты ухудшились, после 50 мест 3 года подряд в общем зачете, сейчас 72 место. То есть при завершении карьеры Факом и Довжаном пришлось бы Словении 3 слабых биатлонистов выставлять, абсолютно слабых.
Словения на 22 месте в Кубке Наций Ибу, там выступают абсолютно слабые спортсмены - это еще Крачман, у которого на Кубке Ибу лучшее 63 место, а были еще 65 место, 67 место и 68 место. А еще на Кубке Ибу выступал Возель лучший результат 49 место.
Заменить Фака некем и невозможно. Фак кстати хорват и вполне словенцы могут попробовать натурализовать Леговича и Чрнковича из Хорватии, они явно сильнее любого из перечисленных мною спортсменов.
По Кузьминой та же история. Паулина Батовска Фиалкова завершила карьеру. Потом Капустова и Кузьмина(по очкам это 3 номер Словакии), еще набирали очки 2 сестры Ременовы. Ситуация нелучше в женской сборной Словакии, есть Молентова - 74 место на Кубке Ибу, Пачерова 124 место на Кубке Ибу с 9 очками. Есть еще Стракова она на 10 месте в Юниорском Кубке Ибу. Еще выступает Михинякова на Кубке Ибу лучший ее результат 44 место, в спринте 90 место на Кубке мира. То есть спортсменок почти нет. Без Кузминой и Батовска Фиалковой, у них будут 2 сестры Ременовы, Капустова и Михинякова/Молентова/Стракова. У 2 последних нет даже опыта выступлений на Кубке мира. То есть как и у Словении мужской собрать состав у женской Словакии почти нереально. Словакия кстати от Польши в Кубке Наций у женщин были в 48 очках и могли тоже квоту в 5 спортсменок иметь, то есть кого бы возили на Кубок мира непонятно также.
Если спортсмен/спортсменка мало очков набирают на Кубке Ибу, то на Кубке мира даже в гонку преследования врядли попадут при чистой стрельбе
Поэтому Фак и Кузьмина нужны Словении и Словакии и даже когда им далеко за 40 лет. Выбрать не из кого либо выставлять юниоров либо выставлять тех кто даже на Кубке Ибу ничего не показывает. Просто чтобы бегали и занимали 100 места, это бессмысленно. А так бегают Фак и Кузьмина и интереснее эстафеты и может удивить могут, а спортсмены более слабого уровня пусть на Кубке Ибу и на Юниорском Кубке Ибу проявляют себя и только после этого выступают на Кубке мира.