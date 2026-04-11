  Светлана Слепцова: «Была в шоке, когда Кузьмина сказала, что возвращается и поедет на Олимпиаду. Я не могу представить, что вернусь»
Светлана Слепцова: «Была в шоке, когда Кузьмина сказала, что возвращается и поедет на Олимпиаду. Я не могу представить, что вернусь»

Слепцова о возвращении Кузьминой в спорт: была в шоке, сколько в ней энергии.

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова заявила, что ее шокировало возвращение словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой на Кубок мира. 

Кузьмина прерывала спортивную карьеру на четыре года, но вернулась, чтобы принять участие в Олимпиаде-2026. 

– На Олимпиаде выступала Анастасия Кузьмина. Ей 41, вы младше. Как относитесь к ее желанию выступать в таком возрасте?

– Меня это не то что удивляет, я была в шоке, когда она сказала, что возвращается и ещё поедет на Олимпиаду. Сколько в ней сил, энергии! Просто невозможно! Мы с ней виделись на Олимпиаде, немножко поговорили.

Но у нее же была цель – пробежать с сыном на Играх. К сожалению, не получилось. У нее была такая мотивация, а у меня ее нет.

– То есть вы не можете себе представить, что вернетесь?

– Нет, вообще нет! Когда поняла, что через неделю завершу карьеру, выдохнула: «Господи! Я больше сюда не вернусь», ха-ха, – сказала Слепцова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Света эстафета сравнивает себя с трекратным ОЧ в спринте и масс-старте. Многократным призером личных гонок ОИ и ЧМ. У нее и при активной фазе половины мотивации Кузьминой не было. поэтому не может представить.
Материалы по теме
Слепцова о шансах россиян на Кубке мира: «Поначалу нужно будет адаптироваться, это займет время. Но топ-15 нашей команде точно по силам»
11 апреля, 15:28
Светлана Слепцова: «Уже года три болею за Симон, остальных спортсменов для меня не существует. Привезла ей из Югры сувениры: хантыйскую куклу и лохматого мамонта»
10 апреля, 16:09
Слепцова о позиции Пихлера по допуску россиян: «Он проработал с нами столько лет, говорил, что влюблен в Россию... Если ты так считаешь, лучше промолчать»
10 апреля, 15:56
Чемпионат Норвегии. Команды Киркеэйде и Дале-Шевдала одержали победы в эстафете
вчера, 19:18
Бажин об уходе Каминского: «Немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему»
вчера, 09:39
Патрик Оберрэгер станет главным тренером мужской сборной Норвегии по биатлону, Сверре Ройселанн – женской
11 апреля, 17:13
Чемпионат Норвегии. Фрей и Киркеэйде победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Ботн – 5-й, Дале-Шевдал – 8-й
11 апреля, 16:58
Двукратный чемпион мира Яков Фак продолжит спортивную карьеру
11 апреля, 15:55
Слепцова о шансах россиян на Кубке мира: «Поначалу нужно будет адаптироваться, это займет время. Но топ-15 нашей команде точно по силам»
11 апреля, 15:28
Дмитрий Васильев: «Нужно подавать иск к IBU и его руководителям о возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее»
11 апреля, 10:28
«Не можем предоставить никакой дополнительной информации». В CAS отказались отвечать на вопрос, когда состоится слушание по делу СБР
11 апреля, 09:46
Жюлия Симон: «Мне не хотелось учиться для галочки, поэтому я получила диплом по столярному делу. Я подумала: почему бы не научиться ремеслу, которое мне по душе?
11 апреля, 07:41
Васильев о главе IBU: «Идеальный кандидат для нас – Бьорндален. Это человек, который знает реальную обстановку, что происходит в России»
11 апреля, 06:36
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
