Слепцова о шансах россиян на Кубке мира: «Поначалу нужно будет адаптироваться, это займет время. Но топ-15 нашей команде точно по силам»

Слепцова: топ-15 на Кубке мира российским биатлонистам точно по силам.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону Светлана Слепцова считает, что в случае допуска на Кубок мира российские биатлонисты могли бы попадать в топ-15 в гонках.

– Как думаете, если бы нас прямо сейчас вернули, кто-то из ребят мог быть в топ-10 или в «цветах»?

– Поначалу нужно будет адаптироваться, все-таки четыре года – это не четыре дня. Когда ты пропускаешь не один Кубок мира, тебе очень сложно вернуться на какие-то позиции. Думаю, адаптация займет какое-то время, – это 100%.

Они приедут и не начнут сразу выигрывать. Сами все это понимают, оценивают обстановку. Адаптируются. Но топ-15 нашей команде по силам, — сказала Слепцова.

