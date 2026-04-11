  • Дмитрий Васильев: «Нужно подавать иск к IBU и его руководителям о возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее»
Дмитрий Васильев: «Нужно подавать иск к IBU и его руководителям о возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее»

Васильев: нужно подавать персональные иски к руководителям IBU.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал подавать персональные иски к руководителям Международного союза биатлонистов (IBU) из-за недопуска российских спортсменов.

IBU в 2022 году приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и отстранил российских биатлонистов от стартов. Они не допускаются даже в нейтральном статусе и не смогли пройти квалификацию на Олимпиаду-2026.

В декабре 2025 года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск.

«Я считаю, что когда будет вынесен вердикт со стороны CAS, что так же незаконным было отстранение российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях, как и наших атлетов в других видах спорта, то нам в обязательном порядке уже нужно будет подавать встречный иск к IBU. О возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее.

И также персональные иски к руководителям IBU, ведь именно они были инициаторами всех этих незаконных действий. Поэтому я считаю, что все эти процедуры надо осуществлять персонально по отношению к руководителям IBU. 

И вот тогда они будут вести себя совсем по-другому, говоря, что нас, дескать, обманывали, что мы не владели всей информацией, что мы ничего не знали.

Поэтому возвращение наших спортсменов – это дело времени, и сомнений в этом у меня нет. Другое дело, что хотелось бы, чтобы это все произошло пораньше. Но я думаю, что, скорее всего, это произойдет в следующем году. Потому что в этом году состоится конгресс IBU и еще неизвестно, кто будет президентом организации.

Но если на этот пост придет здравомыслящий человек, то процесс ускорится значительно. Я в это очень верю», – сказал Васильев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Я сам поеду в Швейцарию подавать за всех, добавил чемпион....
Ответ SVSH
Я сам поеду в Швейцарию подавать за всех, добавил чемпион....
И не вернусь, пока не будут вынесены все положительные решения ☝️
Зайцева уже наподавалась в американский суд. Только прогуляла денюжки Миши.
Материалы по теме
Павел Ростовцев: «Большинство людей в мировом биатлоне нормально к нам относятся. Другой вопрос, насколько они могут повлиять на решения IBU»
9 апреля, 10:29
Глава службы коммуникаций IBU о допуске россиян: «Мы отреагируем на вердикт CAS, каким бы он ни был, в соответствии с нашим планом»
7 апреля, 14:55
Президент IBU Далин: «Мы уверены в своей позиции по недопуску российских спортсменов»
7 апреля, 14:52
Рекомендуем
Главные новости
Экс-глава IBU Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии из-за приговора по делу коррупции
сегодня, 08:32
«Юристы ОКР готовы к любому развитию событий». Ростовцев об иске Союза биатлонистов России в CAS
сегодня, 07:18
Дмитрий Васильев: «В IBU сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться»
вчера, 13:32
Симон про дело о мошенничестве: «Безусловно, это станет частью моей истории. Всегда найдутся люди, которые будут ворошить прошлое»
вчера, 08:19
Тренер Эгиль Кристиансен завершил работу с мужской сборной Норвегии по биатлону
вчера, 07:38
Сливко о Кубке мира: «У российских биатлонистов с первой гонки не получится феерить, показывать суперскорости и результаты. Думаю, понадобится время, чтобы адаптироваться»
вчера, 06:39
Сливко о свадьбе с Бажиным: «Рассматриваем либо осень этого года, либо следующую весну. Никуда не торопимся, мы уверены друг в друге»
13 апреля, 18:52
Сливко о том, какой результат показала бы на Олимпиаде: «Заезжала бы в топ-6. Там были девчонки, которых я обыгрывала»
13 апреля, 18:27
Марит Скуган завершила спортивную карьеру
13 апреля, 07:36
Лиза Виттоцци: «Я не исключаю, что снова нацелюсь на победу в Кубке мира»
13 апреля, 07:23
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем