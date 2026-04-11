Дмитрий Васильев: «Нужно подавать иск к IBU и его руководителям о возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее»

Васильев: нужно подавать персональные иски к руководителям IBU.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал подавать персональные иски к руководителям Международного союза биатлонистов (IBU) из-за недопуска российских спортсменов.

IBU в 2022 году приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и отстранил российских биатлонистов от стартов. Они не допускаются даже в нейтральном статусе и не смогли пройти квалификацию на Олимпиаду-2026.

В декабре 2025 года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск.

«Я считаю, что когда будет вынесен вердикт со стороны CAS, что так же незаконным было отстранение российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях, как и наших атлетов в других видах спорта, то нам в обязательном порядке уже нужно будет подавать встречный иск к IBU. О возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее.

И также персональные иски к руководителям IBU, ведь именно они были инициаторами всех этих незаконных действий. Поэтому я считаю, что все эти процедуры надо осуществлять персонально по отношению к руководителям IBU.

И вот тогда они будут вести себя совсем по-другому, говоря, что нас, дескать, обманывали, что мы не владели всей информацией, что мы ничего не знали.

Поэтому возвращение наших спортсменов – это дело времени, и сомнений в этом у меня нет. Другое дело, что хотелось бы, чтобы это все произошло пораньше. Но я думаю, что, скорее всего, это произойдет в следующем году. Потому что в этом году состоится конгресс IBU и еще неизвестно, кто будет президентом организации.

Но если на этот пост придет здравомыслящий человек, то процесс ускорится значительно. Я в это очень верю», – сказал Васильев .