  • «Не можем предоставить никакой дополнительной информации». В CAS отказались отвечать на вопрос, когда состоится слушание по делу СБР
«Не можем предоставить никакой дополнительной информации». В CAS отказались отвечать на вопрос, когда состоится слушание по делу СБР

В CAS отказались отвечать на вопрос, когда состоится слушание по делу СБР.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что судебный процесс по иску Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) является конфиденциальным. 

Дата слушания не подлежит огласке.

«Это конфиденциальная процедура в CAS, и мы не можем предоставить вам никакой дополнительной информации», – ответили в CAS на вопрос, когда состоится судебное слушание по делу СБР.

10 декабря прошлого года СБР обратился в CAS с требованием снять отстранение российских биатлонистов, которое длится с весны 2022 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Так они тассу отказались отвечать? Или сбр они тоже не известят о начале слушаний?
Видимо CAS ждёт окончания военных действий
Кто хотел узнать дату слушания? Так поняла автор поста,ТАСС?
Если это конфедициальная
информация, то явно СБР это должен знать. Ранее СБР говорил, что во второй половине апреля.
Материалы по теме
Павел Ростовцев: «Большинство людей в мировом биатлоне нормально к нам относятся. Другой вопрос, насколько они могут повлиять на решения IBU»
9 апреля, 10:29
Евгений Редькин: «В IBU сидят одни русофобы. Шведы, норвежцы, американцы недоброжелательно к нам относятся»
6 апреля, 12:08
Павел Ростовцев: «IBU – самая тяжелая федерация по отношению к россиянам. Но с учетом прецедентов есть шанс, что мы будем выходить на международную арену»
5 апреля, 12:14
Рекомендуем
Главные новости
Экс-глава IBU Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии из-за приговора по делу коррупции
сегодня, 08:32
«Юристы ОКР готовы к любому развитию событий». Ростовцев об иске Союза биатлонистов России в CAS
сегодня, 07:18
Дмитрий Васильев: «В IBU сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться»
вчера, 13:32
Симон про дело о мошенничестве: «Безусловно, это станет частью моей истории. Всегда найдутся люди, которые будут ворошить прошлое»
вчера, 08:19
Тренер Эгиль Кристиансен завершил работу с мужской сборной Норвегии по биатлону
вчера, 07:38
Сливко о Кубке мира: «У российских биатлонистов с первой гонки не получится феерить, показывать суперскорости и результаты. Думаю, понадобится время, чтобы адаптироваться»
вчера, 06:39
Сливко о свадьбе с Бажиным: «Рассматриваем либо осень этого года, либо следующую весну. Никуда не торопимся, мы уверены друг в друге»
13 апреля, 18:52
Сливко о том, какой результат показала бы на Олимпиаде: «Заезжала бы в топ-6. Там были девчонки, которых я обыгрывала»
13 апреля, 18:27
Марит Скуган завершила спортивную карьеру
13 апреля, 07:36
Лиза Виттоцци: «Я не исключаю, что снова нацелюсь на победу в Кубке мира»
13 апреля, 07:23
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем