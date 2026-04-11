«Не можем предоставить никакой дополнительной информации». В CAS отказались отвечать на вопрос, когда состоится слушание по делу СБР

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что судебный процесс по иску Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) является конфиденциальным.

«Это конфиденциальная процедура в CAS, и мы не можем предоставить вам никакой дополнительной информации», – ответили в CAS на вопрос, когда состоится судебное слушание по делу СБР.

10 декабря прошлого года СБР обратился в CAS с требованием снять отстранение российских биатлонистов, которое длится с весны 2022 года.