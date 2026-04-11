  Жюлия Симон: «Мне не хотелось учиться для галочки, поэтому я получила диплом по столярному делу. Я подумала: почему бы не научиться ремеслу, которое мне по душе?
Жюлия Симон: «Мне не хотелось учиться для галочки, поэтому я получила диплом по столярному делу. Я подумала: почему бы не научиться ремеслу, которое мне по душе?

Жюлия Симон после ухода из спорта займется краснодеревными работами.

Французская биатлонистка Жюлия Симон рассказала, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры.

«После школы мне не хотелось идти учиться для галочки, поэтому я получила профессиональный диплом по столярному делу.

Так как мне всегда нравилось работать с деревом, резать по нему, я подумала: почему бы не начать учиться ремеслу, которое мне по душе? Так и вышло.

Это могло бы стать вариантом для смены деятельности. Изготовление мебели с элементами декора — не что-то чисто художественное, нет. Скорее, краснодеревные работы, если точнее.

У нас есть три недели перерыва в апреле, но в остальном это режим нон-стоп весь год: летом — лыжероллеры, бег, шоссейный велосипед, горный велосипед.

Биатлон — это спорт, который никогда не спит: занятия по стрельбе проходят пять раз в неделю, и летом, и зимой.

Это и есть самое классное в нашем спорте — здесь нет монотонности: мы не для того каждое утро ходим в бассейн, чтобы просто считать плитку на дне», – сказала Симон.
 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Жюлия Симон
сборная Франции жен
Интересный выбор, необычный. Впрочем, до завершения карьеры далеко, и что-то поменяется, возможно.
кстати очень достойная профессия
