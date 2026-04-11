Васильев о главе IBU: «Идеальный кандидат для нас – Бьорндален. Это человек, который знает реальную обстановку, что происходит в России»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает Уле Эйнара Бьорндалена идеальным кандидатом в президенты Международного союза биатлонистов (IBU).
«В биатлоне мы будем возвращены последними. К сожалению, в IBU собрались ярые русофобы, которые даже не спортсменов, а все русское ненавидят. Чтобы что-то поменялось, должен пройти конгресс в сентябре. Для него нужно подготовить хорошую почву, чтобы все прошло в правильном русле: надо ездить по странам и разговаривать с единомышленниками.
Должны быть правильные кандидаты. Хорошо, если бы это были уважаемые в прошлом спортсмены. Идеальный кандидат для нас – Бьорндален. Это человек, который живет в Беларуси и знает реальную обстановку, что происходит и в России, и в Беларуси. Он – компромиссная фигура, потому что уважаем как на Западе, так и у нас. Если бы он выставил свою кандидатуру, то было бы очень здорово», – рассказал Васильев.
В Беларуси у этой семьи есть недвижимость (стеклянный домик, может, еще что) и жена повязана по каким-то причинам. Еще брат жены неизвестно где, может в застенках, может, его нет на этом свете после того как его жестоко избили. Поэтому приходится им выкручиваться. Понятно, что там он не живет. Зачем. Он рожден в свободной стране и хочет жить свободно, насколько возможно. Другое дело, он еще сам по себе конформист.
