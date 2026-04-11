  • Васильев о главе IBU: «Идеальный кандидат для нас – Бьорндален. Это человек, который знает реальную обстановку, что происходит в России»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает Уле Эйнара Бьорндалена идеальным кандидатом в президенты Международного союза биатлонистов (IBU).

«В биатлоне мы будем возвращены последними. К сожалению, в IBU собрались ярые русофобы, которые даже не спортсменов, а все русское ненавидят. Чтобы что-то поменялось, должен пройти конгресс в сентябре. Для него нужно подготовить хорошую почву, чтобы все прошло в правильном русле: надо ездить по странам и разговаривать с единомышленниками.

Должны быть правильные кандидаты. Хорошо, если бы это были уважаемые в прошлом спортсмены. Идеальный кандидат для нас – Бьорндален. Это человек, который живет в Беларуси и знает реальную обстановку, что происходит и в России, и в Беларуси. Он – компромиссная фигура, потому что уважаем как на Западе, так и у нас. Если бы он выставил свою кандидатуру, то было бы очень здорово», – рассказал Васильев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
– Прошу прощения за грубость, но кто первым стал бегать в соплях? Тогда еще многие даже не понимали, в чем дело. Сейчас он, конечно, может говорить что угодно. Но пусть эти сказки рассказывает кому-то еще. ( Васильев о УЭБ 2 года назад)
я запутался, как он может быть хорошим кандидатом если он норвежец, жравший всю карьеру допинг? ведь профессор Васильев именно этому нас и учит уже много лет.
Все норвежцы на допинге. Васильев имеет неопровержимые доказательства но пока держит их в секрете, что бы потопить их потом но сильнее.
а тут оказывается идеальный кандидат.
ну ты чё?
Оле живет в Монако -в Белоруссии он бывает от силы две недели в году и ему насрать , что там происходит -а ты просто кловун дешевого балагана
Вечно ярый IBUфоб налепит шелухи, разбирайся потом.
В Беларуси у этой семьи есть недвижимость (стеклянный домик, может, еще что) и жена повязана по каким-то причинам. Еще брат жены неизвестно где, может в застенках, может, его нет на этом свете после того как его жестоко избили. Поэтому приходится им выкручиваться. Понятно, что там он не живет. Зачем. Он рожден в свободной стране и хочет жить свободно, насколько возможно. Другое дело, он еще сам по себе конформист.
И воришка. У Макса Чудова золото ЧМ в спринте стащил - и глазом не моргнул🤷‍♂️
Ещё недавно главой IBU был Бессеберг, хватит уже норгов, нужен или немец, или француз.
Главное что "белый человек" из "великой западной европы"!! По другому - никак!
сонласен, надо было Васильеву предложить небелого. имя, сестра, имя? Осталась самая малость - вспомнить титулованного биатлониста из Японии, Монголии, Эфиопии, Бразилии, Индии, Китая, Филиппин, Мексики, Пакистана, Намибии, далее по списку. :)
пусть едут в гости к нам...
Легкоатлет Коу примерно такой же с точки зрения знаменитости.Ну и...
Ну и как весело хохотали Борзаковский с Исинбаевой над первым докладом комиссии Андерсена, аж животики надрывали. А потом ещё следующий гений, глава ВФЛА лично для Лысенко липовую справку мастрячил🤷‍♂️
Как весело готовят эти сша-шки всякие резолюции и декларации в СовБезе ООН, которые РФ отклоняет пачками.
: )
Трампа тоже ждали как спасителя....
Материалы по теме
Павел Ростовцев: «Большинство людей в мировом биатлоне нормально к нам относятся. Другой вопрос, насколько они могут повлиять на решения IBU»
9 апреля, 10:29
Светлана Слепцова: «Думаю, на следующий сезон наших биатлонистов точно вернут, пусть даже в нейтральном статусе»
8 апреля, 12:41
Кирилл Бажин: «На эти четыре сезона стоит задача – подготовка к Олимпиаде. У меня есть мотивация»
8 апреля, 07:30
Рекомендуем
Главные новости
Экс-глава IBU Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии из-за приговора по делу коррупции
сегодня, 08:32
«Юристы ОКР готовы к любому развитию событий». Ростовцев об иске Союза биатлонистов России в CAS
сегодня, 07:18
Дмитрий Васильев: «В IBU сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться»
вчера, 13:32
Симон про дело о мошенничестве: «Безусловно, это станет частью моей истории. Всегда найдутся люди, которые будут ворошить прошлое»
вчера, 08:19
Тренер Эгиль Кристиансен завершил работу с мужской сборной Норвегии по биатлону
вчера, 07:38
Сливко о Кубке мира: «У российских биатлонистов с первой гонки не получится феерить, показывать суперскорости и результаты. Думаю, понадобится время, чтобы адаптироваться»
вчера, 06:39
Сливко о свадьбе с Бажиным: «Рассматриваем либо осень этого года, либо следующую весну. Никуда не торопимся, мы уверены друг в друге»
13 апреля, 18:52
Сливко о том, какой результат показала бы на Олимпиаде: «Заезжала бы в топ-6. Там были девчонки, которых я обыгрывала»
13 апреля, 18:27
Марит Скуган завершила спортивную карьеру
13 апреля, 07:36
Лиза Виттоцци: «Я не исключаю, что снова нацелюсь на победу в Кубке мира»
13 апреля, 07:23
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем