  • Дмитрий Губерниев: «В Европе меня никто не ждет. Я же представляю опасность для ЕС – если приеду, они еще к херам развалятся»
Дмитрий Губерниев: «В Европе меня никто не ждет. Я же представляю опасность для ЕС – если приеду, они еще к херам развалятся»

Губерниев: я абсолютно на своем месте, люблю свою страну и помогаю ей быть лучше.

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему не собирается уезжать из России.

— Что должно произойти, чтобы вы уехали из России?

— Я живу по принципу «где родился, там и пригодился». В Европе меня никто не ждет. Я же представляю опасность для всего Европейского Союза. Если приеду туда, они еще к херам развалятся. Мне и в России очень хорошо. А что такого может случиться?

— К примеру, в девяностые многие уезжали из-за нестабильности и проблем с безопасностью.

— Людей не устраивала ситуация, и они драпали. Я же в таком случае лучше постараюсь в нашей стране что-то изменить. В спорте мне это уже удалось. Сейчас я абсолютно на своем месте, люблю свою страну и помогаю ей быть лучше, — сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Скунса избегают не потому, что он опасен, а по несколько другим причинам.
Ответ Валентин и ыч
Скунса избегают не потому, что он опасен, а по несколько другим причинам.
На его искрометном танце на красной площади!)))
"Говно тоже чувствует себя знаменитостью, когда вокруг него летают мухи. "
Max Payne 3. Макс Пейн
Ещё скажи,что в России на тебе все держится
Ответ Иван Стуков
Ещё скажи,что в России на тебе все держится
Такой пустобрёх и популист и в России то не нужен, но к сожалению такие сейчас в почёте у пропагандистов и в СМИ. Но слушать его поверхностные и ангажированные рассуждения обо всём на свете и нападки на руководство (тем более женского пола) из лыж, это не выносимо.
Ответ Иван Стуков
Ещё скажи,что в России на тебе все держится
Практически готовый кандидат в Госдуму! Ждём на арене.
А самому то хочется в Европу, как бы её не хаял
он думает, что удачно пошутил... мудило
Ты и для России представляешь опасность.
Люди, сцуко, не драпали, а уезжали. И сейчас уезжают, отчасти потому, что не хотят смотреть на засилье такого гуана, как Дима Гу.
Ответ papadok
Люди, сцуко, не драпали, а уезжали. И сейчас уезжают, отчасти потому, что не хотят смотреть на засилье такого гуана, как Дима Гу.
про драпать ему бы следовало рассказать фетисову, родниной и им подобным думаю тогда дорога в госдур ой му будет закрыта.
Ответ papadok
Люди, сцуко, не драпали, а уезжали. И сейчас уезжают, отчасти потому, что не хотят смотреть на засилье такого гуана, как Дима Гу.
Если люди уезжают, потому что им кажется, что в России "засилье такого гуана, как Дима Гу", это называется умственная отсталость. Хорошо, что такие люди уезжают. Естественный отбор.
Тебя и в России не кто не ждет, свалил бы куда в Антарктиду например
Ответ Сикарий
Тебя и в России не кто не ждет, свалил бы куда в Антарктиду например
И вёл бы свои репортажи оттуда.
Ответ Мурат Асрамсв
И вёл бы свои репортажи оттуда.
Репортажи не надо, пусть развивает новый вид спорта гребля на ледокольных байдарках
Ехал бы ты к херам
Эх Димон если честно то ты и для России опасность
