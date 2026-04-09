  • Логинов, Бабиков, Поварницын вошли в список кандидатов в основной состав сборной России по биатлону, Серохвостов – в резервный
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал списки кандидатов в сборную России по биатлону в сезоне-2026/27. Списки направлены на утверждение в Исполком СБР.

Мужчины

Основной состав: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Роман Еремин, Савелий Коновалов, Евгений Сидоров, Алексей Вагин, Александр Логинов, Иван Колотов, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Юрий Иванов, Даниил Усов.

Резервный состав: Даниил Серохвостов, Егор Прокудин, Роман Канаровский, Михаил Стребко, Тимофей Грехов, Леонид Кульгускин, Михаил Куприн, Алексей Матвеев.

Женщины

Основной состав: Наталия Шевченко, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Халили, Анастасия Томшина, Инна Терещенко, Ирина Казакевич, Юлия Коваленко, Анастасия Гришина, Елизавета Бурундукова, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Виктория Метеля, Ульяна Черепанова, Анастасия Зырянова, Екатерина Мошкова.

Резервный состав: Маргарита Болдырева, Алина Плицева, Елизавета Фролова, Анастасия Куприянова, Виолетта Шадрина, Светлана Якуничева, Татьяна Фролова, Валерия Полянская.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: СБР
Серохвостов скорее всего закончит биатлонную карьеру.
Видимо в сборной что- то не то, если более старшие спортсмены, сбавив объёмы тренировок, обыгрывают уже какой сезон и юниорские надежды( они появляются и исчезают). Надеюсь что новые юниоры будут держать планку. Савелий Коновалов так точно. Метеля здоровье поправит, вернётся.
А Логинову и Бабикову продолжать радовать их болельщиков, и не слушать разговоры по поводу " пора", они сами решат когда и где дальше работать.
Почему Дюжеву постоянно игнорируют, кому она дорогу перешла?
Ответ volga_olga
Ей, чтобы попасть в кандидаты сборной, надо прочитать критерии отбора и по ним в первую очередь работать. Она по критериям ничего не показала.
Но даже эти критерии не гарантируют попадания в сборную. Не все из кандидатов там будут, тренерское решение подтвердит это. Может они увидят в ней " таланта" и возьмут
Ответ Татьяна Бурова
А что показали (например) Прокудин и Стребко? По рейтингу они в районе 30 мест, лыже-гоночного потенциала нет. Кира на ЧР в топ-6 в спринте заехала и вообще она достаточно скоростная спортсменка.
Ну Фролову бы могли в первую сборную взять, не повезло ей в этом сезоне , а так очень перспективная.
Ответ Короче Говоря
Зато Мошкову засунули. 30 лет. Уже не может ни в одной!! гонке за сезон в цветы заехать, а в сборную пихают!
Дюжева где?!! За что ее гнобят? За то что сиськи "показала"?
Суханова? Караман где?
Ответ Gondeira
Тихоходов не берут
В резервной сборной слишком много представительниц не самого талантливого 2005г, целых пять человек. Хотя есть спортсменки чуть помоложе, но талантливее, как Чумакова например, которая вынесла всех на первенстве России.
Ответ Daniyar8
Чумаков в юниорской сборной скорее всего.
Ответ Gondeira
Она там. Просто она сильнее тех, кто есть в списке резервной сборной, на Первенстве России ходом улетала просто от всех. Ей уже сейчас нечего делать на юниорских стартах, зачем ее оставлять там еще на год? Не понимаю.
и хде Насотович, мня?)
Плюснина в том сезоне загорелась, в этом потухла
Мошкова совсем ниочёмная
Еще бы лично от Логинова и Бабикова услышать, что они вообще собираются продолжать карьеру...
я бы серохвостова вычеркнул...ну правда...сколько он губ загубил...сам 2гроша выеденногоне стоит№"повертьте
Ответ vanek123
згоревшая звезда на взлете...миллион таких не смотря на губерниева
Комментарий удален пользователем
Ответ sergey2022
Вот пусть и подтягиваются в резервной сборной,пока Антон выше на голову, этой самой молодёжи.
Ответ sergey2022
Бабиков ничье место не занимает. Сколько не помню, всегда был клич - даешь молодых. Но, подавляющее число из них так и не оправдывают ожиданий. Потом, это же сборная без международных соревнований. Кто лучший сейчас так и останется ни с чем. А Бабиков в сборной как символ. Наш крайний победитель гонки КМ. Следующего неизвестно когда еще дождемся.
Потом это вроде просто список кандидатов.
