Логинов, Бабиков, Поварницын вошли в список кандидатов в основной состав сборной России по биатлону, Серохвостов – в резервный

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал списки кандидатов в сборную России по биатлону в сезоне-2026/27. Списки направлены на утверждение в Исполком СБР.

Мужчины

Основной состав: Эдуард Латыпов , Карим Халили , Кирилл Бажин, Александр Корнев, Александр Поварницын , Антон Бабиков , Роман Еремин, Савелий Коновалов, Евгений Сидоров, Алексей Вагин, Александр Логинов, Иван Колотов, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Юрий Иванов, Даниил Усов.

Резервный состав: Даниил Серохвостов, Егор Прокудин, Роман Канаровский, Михаил Стребко, Тимофей Грехов, Леонид Кульгускин, Михаил Куприн, Алексей Матвеев.

Женщины

Основной состав: Наталия Шевченко, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Халили, Анастасия Томшина, Инна Терещенко, Ирина Казакевич, Юлия Коваленко, Анастасия Гришина, Елизавета Бурундукова, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Виктория Метеля, Ульяна Черепанова, Анастасия Зырянова, Екатерина Мошкова.

Резервный состав: Маргарита Болдырева, Алина Плицева, Елизавета Фролова, Анастасия Куприянова, Виолетта Шадрина, Светлана Якуничева, Татьяна Фролова, Валерия Полянская.