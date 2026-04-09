Павел Ростовцев: «Серохвостову надо определяться, занимается он биатлоном или шоу. Он сильный спортсмен, но у нас подрастает молодежь»

Ростовцев: Серохвостову надо определяться, занимается он биатлоном или шоу.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев высказался о результатах Даниила Серохвостова в прошедшем сезоне.

«Мне кажется, что Даниилу нужно определяться, занимается он биатлоном или шоу. С моей точки зрения, Даниил провел свой лучший сезон, когда готовился с Юрием Каминским в прошлом году. До конца января он был на голову сильнее всех по лыжному ходу.

Как только он отошел от Юрия Михайловича и поехал на заключительный этап подготовки с другим тренером, начались проблемы со здоровьем. Как бы мы его ни убеждали, он принял решение готовиться к сезону самостоятельно. И все видят, к чему это привело.

Сезон оказался неудачным, нет ни стрельбы, ни хода. Конечно, потенциально он очень сильный спортсмен. Дай бог, чтобы справился со своими проблемами. Но у нас еще подрастают Савелий Коновалов, Ярослав Конкин, Дмитрий Евменов . Есть талантливый юниор Даниил Сгибнев, но ему надо еще покрутиться на юниорском уровне.

Молодежь у нас есть, главное, чтобы они не расплескались на окружающие моменты. Если ты хочешь быть конкурентным на мировом уровне, то должен быть сконцентрированным только на биатлоне. С учетом медийности и шоу ты должен делать выбор, в каком направлении идти. Очень надеюсь, что наши спортсмены с этим справятся. Будем им помогать», – сказал Ростовцев.