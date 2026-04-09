  Павел Ростовцев: «Серохвостову надо определяться, занимается он биатлоном или шоу. Он сильный спортсмен, но у нас подрастает молодежь»
Павел Ростовцев: «Серохвостову надо определяться, занимается он биатлоном или шоу. Он сильный спортсмен, но у нас подрастает молодежь»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев высказался о результатах Даниила Серохвостова в прошедшем сезоне.

«Мне кажется, что Даниилу нужно определяться, занимается он биатлоном или шоу. С моей точки зрения, Даниил провел свой лучший сезон, когда готовился с Юрием Каминским в прошлом году. До конца января он был на голову сильнее всех по лыжному ходу.

Как только он отошел от Юрия Михайловича и поехал на заключительный этап подготовки с другим тренером, начались проблемы со здоровьем. Как бы мы его ни убеждали, он принял решение готовиться к сезону самостоятельно. И все видят, к чему это привело.

Сезон оказался неудачным, нет ни стрельбы, ни хода. Конечно, потенциально он очень сильный спортсмен. Дай бог, чтобы справился со своими проблемами. Но у нас еще подрастают Савелий Коновалов, Ярослав Конкин, Дмитрий Евменов. Есть талантливый юниор Даниил Сгибнев, но ему надо еще покрутиться на юниорском уровне.

Молодежь у нас есть, главное, чтобы они не расплескались на окружающие моменты. Если ты хочешь быть конкурентным на мировом уровне, то должен быть сконцентрированным только на биатлоне. С учетом медийности и шоу ты должен делать выбор, в каком направлении идти. Очень надеюсь, что наши спортсмены с этим справятся. Будем им помогать», – сказал Ростовцев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Серохвостов просто большой ребенок, никаким лидером он никогда не станет
Так Вы Паша вместе с Майгуровыи и виноваты, потому что шли на поводу хотелок Серохвостова, вот и получили шоумена. Ваших рук дело! Тем самым унижали Ю.М.
Никто не должен дитяти Даниила заставлять из под палки. Виноват только Даня сам. Повесил бы уж лыжи на гвоздь, не маялся. Занялся бы здоровьем, ну и взрослел.
Маленькая собачка до старости щенок.
Про Серохвостова всё так. Вопрос по младшему Даниилу. Точно ли Сгибневу надо ещё по юниорам бегать? Пока нет допуска на КМ, все лидеры и опытные спортсмены здесь, не лучше ли ему по мужикам начать выступать. Хотя кто его готовить будет... Тренеры все разбежались
Будет бегать по юниорам до талого, хотя он уже и по взрослым будет на виду
Да у Даниила и у Каминского не очень было со здоровьем.Через разы в гонках участвовал.А так, конечно ,способный.Но и если говорить о молодёжи, да, есть способные, и что?Гонки на КМ совсем другое.И если в ближайший год не допустят, то более улучшения соревновательных способностей может у ребят и не быть. Жаль , всех ребят и девочек, что попали в такую ситуацию.
