Павел Ростовцев: «Большинство людей в мировом биатлоне нормально к нам относятся. Другой вопрос, насколько они могут повлиять на решения IBU»

Ростовцев: надеемся на положительное решение CAS по допуску биатлонистов.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев надеется, что Спортивный арбитражный суд примет положительное решение по делу о допуске россиян к турнирам.

Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) c марта 2022 года. В декабре прошлого года СБР подал иск в CAS, чтобы оспорить недопуск.

– По поводу международных стартов есть мнение, что биатлон будет последним зимним видом спорта, где Россию допустят к соревнованиям. Как нам достучаться вообще до IBU?

– Конечно, мы пробуем с ними общаться, но все попытки сводятся к юридическим контактам. Очень надеемся, что во второй половине апреля состоится заседание CAS. Это не крайняя точка, но очень надеюсь на положительное решение для российских спортсменов.

Но после решения CAS надо еще отработать этот момент с IBU, потому что у них не предусмотрен нейтральный статус в принципе. Там очень много развилок, поэтому давайте дождемся решения, после которого будет выработана стратегия вместе с юристами и ОКР, как вести себя по отношению к IBU. Но всю работу мы ведем, необходимую информацию отдаем по антидопинговому обеспечению.

– Можно ли что-то сделать с тем, что IBU не хочет в принципе использовать нейтральный статус как меру допуска?

– В сентябре запланирован конгресс IBU, так что все возможно.

– Там есть люди, которые к нам хотя бы нейтрально относятся?

– Конечно, есть. А вот в исполкоме уже другой вопрос. Не могу сказать. Международной повесткой у нас занимается по договоренности Виктор Майгуров , поэтому я не лезу в нее так уж глубоко. Могу сказать, что в целом есть немало людей в мировом биатлоне, которые к нам очень хорошо относятся.

– Поддерживаете с ними контакт?

– А как же! Поздравляем с праздниками, днями рождения, успешными выступлениями и так далее.

– С кем, например?

– С Вольфгангом Пихлером общаемся. Есть также легендарный специалист, который, наверное, лет 25 обеспечивает сервис лыжами фирмы Fisher, а именно Майкл Грессигер. Не скажу, что мы прям каждый день созваниваемся, но контакт есть.

Есть еще и другие иностранные спортсмены, которые закончили карьеру, но занимаются двигательными активностями. С ними мы встречались, к примеру, летом в Красноярске. Не буду называть их фамилии, чтобы не спекулировать.

– Даже Мартен Фуркад был готов стать связующим звеном между СБР и IBU в контексте возможного возвращения России.

– И это еще раз доказывает тот факт, что большинство людей там к нам нормально относятся. Другой вопрос, насколько они могут повлиять на решения IBU . Думаю, что многое будет зависеть от CAS, – сказал Ростовцев.

