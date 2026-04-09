  • Павел Ростовцев: «Большинство людей в мировом биатлоне нормально к нам относятся. Другой вопрос, насколько они могут повлиять на решения IBU»
Ростовцев: надеемся на положительное решение CAS по допуску биатлонистов.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев надеется, что Спортивный арбитражный суд примет положительное решение по делу о допуске россиян к турнирам.

Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) c марта 2022 года. В декабре прошлого года СБР подал иск в CAS, чтобы оспорить недопуск.

– По поводу международных стартов есть мнение, что биатлон будет последним зимним видом спорта, где Россию допустят к соревнованиям. Как нам достучаться вообще до IBU?

– Конечно, мы пробуем с ними общаться, но все попытки сводятся к юридическим контактам. Очень надеемся, что во второй половине апреля состоится заседание CAS. Это не крайняя точка, но очень надеюсь на положительное решение для российских спортсменов.

Но после решения CAS надо еще отработать этот момент с IBU, потому что у них не предусмотрен нейтральный статус в принципе. Там очень много развилок, поэтому давайте дождемся решения, после которого будет выработана стратегия вместе с юристами и ОКР, как вести себя по отношению к IBU. Но всю работу мы ведем, необходимую информацию отдаем по антидопинговому обеспечению.

– Можно ли что-то сделать с тем, что IBU не хочет в принципе использовать нейтральный статус как меру допуска?

– В сентябре запланирован конгресс IBU, так что все возможно.

– Там есть люди, которые к нам хотя бы нейтрально относятся?

– Конечно, есть. А вот в исполкоме уже другой вопрос. Не могу сказать. Международной повесткой у нас занимается по договоренности Виктор Майгуров, поэтому я не лезу в нее так уж глубоко. Могу сказать, что в целом есть немало людей в мировом биатлоне, которые к нам очень хорошо относятся.

– Поддерживаете с ними контакт?

– А как же! Поздравляем с праздниками, днями рождения, успешными выступлениями и так далее.

– С кем, например?

– С Вольфгангом Пихлером общаемся. Есть также легендарный специалист, который, наверное, лет 25 обеспечивает сервис лыжами фирмы Fisher, а именно Майкл Грессигер. Не скажу, что мы прям каждый день созваниваемся, но контакт есть.

Есть еще и другие иностранные спортсмены, которые закончили карьеру, но занимаются двигательными активностями. С ними мы встречались, к примеру, летом в Красноярске. Не буду называть их фамилии, чтобы не спекулировать.

– Даже Мартен Фуркад был готов стать связующим звеном между СБР и IBU в контексте возможного возвращения России.

– И это еще раз доказывает тот факт, что большинство людей там к нам нормально относятся. Другой вопрос, насколько они могут повлиять на решения IBU. Думаю, что многое будет зависеть от CAS, – сказал Ростовцев.

Фуркад теперь – союзник России. После стольких ссор из-за Сочи и Логинова

Опубликовано: Полина Лоцик
Слушайте, а когда дроны из Норвегии полетят всё равно будете к ним проситься?
Ничего не пойму, то, с выпученными глазами в каждом переулке кричат - русофобы везде и всюду и на каждом углу, то, нормально к нам относятся. Уж определитесь., или методичку выдавайте на гора или то что думаете.
Материалы по теме
Евгений Редькин: «В IBU сидят одни русофобы. Шведы, норвежцы, американцы недоброжелательно к нам относятся»
6 апреля, 12:08
Павел Ростовцев: «IBU – самая тяжелая федерация по отношению к россиянам. Но с учетом прецедентов есть шанс, что мы будем выходить на международную арену»
5 апреля, 12:14
Виктор Майгуров: «В конце апреля должно состояться заседание CAS по иску к IBU из-за недопуска биатлонистов. Шансы – 50 на 50»
22 марта, 09:15
Рекомендуем
Главные новости
Бажин об уходе Каминского: «Немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему»
сегодня, 09:39
Патрик Оберрэгер станет главным тренером мужской сборной Норвегии по биатлону, Сверре Ройселанн – женской
вчера, 17:13
Чемпионат Норвегии. Фрей и Киркеэйде победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Ботн – 5-й, Дале-Шевдал – 8-й
вчера, 16:58
Двукратный чемпион мира Яков Фак продолжит спортивную карьеру
вчера, 15:55
Светлана Слепцова: «Была в шоке, когда Кузьмина сказала, что возвращается и поедет на Олимпиаду. Я не могу представить, что вернусь»
вчера, 15:35
Слепцова о шансах россиян на Кубке мира: «Поначалу нужно будет адаптироваться, это займет время. Но топ-15 нашей команде точно по силам»
вчера, 15:28
Дмитрий Васильев: «Нужно подавать иск к IBU и его руководителям о возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее»
вчера, 10:28
«Не можем предоставить никакой дополнительной информации». В CAS отказались отвечать на вопрос, когда состоится слушание по делу СБР
вчера, 09:46
Жюлия Симон: «Мне не хотелось учиться для галочки, поэтому я получила диплом по столярному делу. Я подумала: почему бы не научиться ремеслу, которое мне по душе?
вчера, 07:41
Васильев о главе IBU: «Идеальный кандидат для нас – Бьорндален. Это человек, который знает реальную обстановку, что происходит в России»
вчера, 06:36
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем