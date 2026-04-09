  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
23

Павел Ростовцев: «Желающих работать в сборной России особо нет. Это большая ответственность, а уровень зарплаты не такой высокий, как в регионах»

Ростовцев: тренеров, желающих работать в сборной России, особо нет.

Вице-президент Союза биатлонистов России Павел Ростовцев заявил, что из-за низкого уровня заработной платы трудно найти тренеров для сборной России по биатлону.

– Мы обсуждаем сейчас новый тренерский штаб команды, потому что все знают, что Юрий Михайлович Каминский закончил работу в сборной. Равно как и Артем Евгеньевич Истомин завершил работу с женской сборной. Мы формируем новый тренерский штаб, общаемся с кандидатами, обсуждаем людей на подготовку.

У нас есть четко выверенные критерии, согласно которым принимаются решения. Есть также опция включения человека в состав решением исполкома тренерского совета. Сейчас идет большая организационная работа. Мы обсуждаем планы с кандидатами на должность старших тренеров групп. В последнее время появились новые идеи, которые требуют тщательной проработки.

Все это требует обсуждения, подтверждения, передачи документы в министерство спорта. Не бывает такого, что все единогласно поддерживают единое мнение, поэтому занимаемся поиском компромиссов.

Могу сказать, что мы уже утвердили на исполкоме тренерского совета списочный состав кандидатов в юниорскую команду – по 15 человек. И уже пошли звонки, почему этого мы взяли, а того нет. Так не бывает, чтобы все довольны были. Тем более что решения принимались коллегиально.
 
– Есть ли конкретный список кандидатов на позиции старших тренеров?

– Конечно, он есть, но давайте немного подождем. Думаю, что дней через 10 все это будет уже опубликовано. Сейчас прошу меня понять, чтобы раньше времени не разглашать.

– Там будут неожиданные фамилии?

– Все может быть, ха-ха. Мы в нормальном диалоге с тренерами. Могу только сказать, что желающих работать в сборной России особо нет. То есть скамейка не такая и большая, потому что это большая ответственность. Тем более что есть вариант, что вот-вот нам придется выступать на международных соревнованиях.

– Почему придется? Это же радостно, наоборот.

– Конечно, с радостью, но все-таки это совершенно другая ответственность. И другое восприятие в медиа. Мы же знаем, что бывает, когда наши начинают не слишком ярко выступать. Плюс есть справедливые вопросы по уровню заработной платы, которая сегодня есть благодаря Минспорта и ЦСП.

Да, нас обеспечили всей подготовкой по нашим заявкам, за что хочется сказать большое спасибо. Тем не менее, уровень зарплаты наших специалистов, к сожалению, не такой высокий, как в регионах. Поэтому многие тренеры просто предпочитают работать в регионах и проводить 250-260 дней в году дома, получая при этом существенно больше. Безусловно, это весомый аргумент. Есть такие бытовые хозяйственные вещи.

– Грубо говоря, в сборную сейчас можно завлечь преимущественно идейных людей?

– Да, это больше идея и перспектива, чем заработная плата, – сказал Ростовцев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoПавел Ростовцев
деньги
logoСоюз биатлонистов России
logoсборная России жен
logoЮрий Каминский
logoсборная России
logoАртем Истомин
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"уровень зарплаты не такой высокий, как в регионах"

Наверное, впервые в жизни слышу так близко словосочетания "Высокий уровень зарплаты" и "в регионах"
Ответ Лев Бабенко
Это не про спортшколы и не про детских тренеров.
Гребцу предложите, он деятельный.
Ответ Ю. Евгеньевич
Не он микрофон никогда не променяет!)
Ответ Ю. Евгеньевич
Для гребца это наверное вообще не деньги, что в сборной, что в регионах
За 2025 год СБР израсходовал 523 млн руб., могли бы и тренерам надбавки организовать со своего корыта, а не только на окладе минспорта держать.
А совмещать сам Ростовцев не хочет?
Ответ krupin82
Вот тот же вопрос. Но он видимо и про себя сказал и добавил Ха, ха, ха.
Он же сказал, что ему комфортно на своём месте. А тренеры должны работат за идею
Если в сборной низкая зарплата - вопросы к минспорта - где деньги, Зин? А вообще, сейчас нет ещё и мотивации в сборной, она существует для проформы, по сути.
А если с футболом сравнить, или это несравнимо. Там за идею наверно никто не работает. Ну если только Миллер, от своих отстёгивает Зениту или нет, фиг их поймёшь.
в скандинавских регионах?
Так вот оно, не паханое поле для ... здабола.
главное, спортсменам не ездившим на Олимпиаду, при этом и так зарабатывающим дома, отвалите побольше
а тренеры сборной перебьются
Надо горлопана Губера поставить, чтобы он поработал и навсегда обос.... ся. и заткнулся, он же всё знает.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Ростовцев: «Я ничего не слышу и не слушаю, что говорит Губерниев. Я не изменил свою точку зрения по отношению к этому человеку»
7 апреля, 02:45
Павел Ростовцев: «Точно не буду выдвигать свою кандидатуру на пост главы СБР. Нравится то, чем я сейчас занимаюсь»
5 апреля, 16:47
Ростовцев о Кубке мира: «Мой прогноз: Халили был бы конкурентоспособен – топ-6. Если Латыпов и Шевченко в хорошем состоянии – это шанс на топ-3»
5 апреля, 13:57
Рекомендуем
Главные новости
Бажин об уходе Каминского: «Немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему»
сегодня, 09:39
Патрик Оберрэгер станет главным тренером мужской сборной Норвегии по биатлону, Сверре Ройселанн – женской
вчера, 17:13
Чемпионат Норвегии. Фрей и Киркеэйде победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Ботн – 5-й, Дале-Шевдал – 8-й
вчера, 16:58
Двукратный чемпион мира Яков Фак продолжит спортивную карьеру
вчера, 15:55
Светлана Слепцова: «Была в шоке, когда Кузьмина сказала, что возвращается и поедет на Олимпиаду. Я не могу представить, что вернусь»
вчера, 15:35
Слепцова о шансах россиян на Кубке мира: «Поначалу нужно будет адаптироваться, это займет время. Но топ-15 нашей команде точно по силам»
вчера, 15:28
Дмитрий Васильев: «Нужно подавать иск к IBU и его руководителям о возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее»
вчера, 10:28
«Не можем предоставить никакой дополнительной информации». В CAS отказались отвечать на вопрос, когда состоится слушание по делу СБР
вчера, 09:46
Жюлия Симон: «Мне не хотелось учиться для галочки, поэтому я получила диплом по столярному делу. Я подумала: почему бы не научиться ремеслу, которое мне по душе?
вчера, 07:41
Васильев о главе IBU: «Идеальный кандидат для нас – Бьорндален. Это человек, который знает реальную обстановку, что происходит в России»
вчера, 06:36
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем