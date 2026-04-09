Павел Ростовцев: «Желающих работать в сборной России особо нет. Это большая ответственность, а уровень зарплаты не такой высокий, как в регионах»

Ростовцев: тренеров, желающих работать в сборной России, особо нет.

Вице-президент Союза биатлонистов России Павел Ростовцев заявил, что из-за низкого уровня заработной платы трудно найти тренеров для сборной России по биатлону.

– Мы обсуждаем сейчас новый тренерский штаб команды, потому что все знают, что Юрий Михайлович Каминский закончил работу в сборной. Равно как и Артем Евгеньевич Истомин завершил работу с женской сборной. Мы формируем новый тренерский штаб, общаемся с кандидатами, обсуждаем людей на подготовку.

У нас есть четко выверенные критерии, согласно которым принимаются решения. Есть также опция включения человека в состав решением исполкома тренерского совета. Сейчас идет большая организационная работа. Мы обсуждаем планы с кандидатами на должность старших тренеров групп. В последнее время появились новые идеи, которые требуют тщательной проработки.

Все это требует обсуждения, подтверждения, передачи документы в министерство спорта. Не бывает такого, что все единогласно поддерживают единое мнение, поэтому занимаемся поиском компромиссов.

Могу сказать, что мы уже утвердили на исполкоме тренерского совета списочный состав кандидатов в юниорскую команду – по 15 человек. И уже пошли звонки, почему этого мы взяли, а того нет. Так не бывает, чтобы все довольны были. Тем более что решения принимались коллегиально.



– Есть ли конкретный список кандидатов на позиции старших тренеров?

– Конечно, он есть, но давайте немного подождем. Думаю, что дней через 10 все это будет уже опубликовано. Сейчас прошу меня понять, чтобы раньше времени не разглашать.

– Там будут неожиданные фамилии?

– Все может быть, ха-ха. Мы в нормальном диалоге с тренерами. Могу только сказать, что желающих работать в сборной России особо нет. То есть скамейка не такая и большая, потому что это большая ответственность. Тем более что есть вариант, что вот-вот нам придется выступать на международных соревнованиях.

– Почему придется? Это же радостно, наоборот.

– Конечно, с радостью, но все-таки это совершенно другая ответственность. И другое восприятие в медиа. Мы же знаем, что бывает, когда наши начинают не слишком ярко выступать. Плюс есть справедливые вопросы по уровню заработной платы, которая сегодня есть благодаря Минспорта и ЦСП.

Да, нас обеспечили всей подготовкой по нашим заявкам, за что хочется сказать большое спасибо. Тем не менее, уровень зарплаты наших специалистов, к сожалению, не такой высокий, как в регионах. Поэтому многие тренеры просто предпочитают работать в регионах и проводить 250-260 дней в году дома, получая при этом существенно больше. Безусловно, это весомый аргумент. Есть такие бытовые хозяйственные вещи.

– Грубо говоря, в сборную сейчас можно завлечь преимущественно идейных людей?

– Да, это больше идея и перспектива, чем заработная плата, – сказал Ростовцев.