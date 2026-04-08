Светлана Слепцова: «Думаю, на следующий сезон наших биатлонистов точно вернут, пусть даже в нейтральном статусе»

Слепцова: думаю, в следующем сезоне биатлонистов вернут в нейтральном статусе.

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова предположила, когда российских биатлонистов вернут на международные старты.

Слепцова была корреспондентом Okko на Олимпиаде -2026 в Антхольце.

– Все были рады вас видеть?

– Абсолютно. Никто нам никаких вопросов не задавал, все спрашивали, как дела. Михаэль Реш был счастлив встрече, обнимался с нами, поговорил на русском. Никто от нас не отворачивался. Мы заходили в пресс-центр, где были все страны, мы здоровались со всеми, никаких проблем и близко не было. Там еще работают те люди, которые были во времена участия россиян. Так вот они всегда были очень нам рады.

– Может быть, и возвращение наших спортсменов тогда не за горами?

– Биатлон, конечно, является одним из самых сложных видов в этом плане. Мне кажется, что в этом году могут хоть кого-то вернуть, чтобы понять, на каком уровне мы сейчас находимся. Думаю, что на следующий сезон нас точно вернут, пусть даже в нейтральном статусе. Спортсменам надо ехать и выступать, а уж к следующей Олимпиаде точно все будет с российским флагом.

– То есть вы ждете что-то на примере допуска в лыжных гонках, где начали с малого?

– Да-да, именно так. Думаю, что должны допустить. Тем более скоро выборы президента IBU . Не знаю, кого в итоге выберут, но хотелось бы, чтобы он относился к России лучше, чем предшественник. Конечно, уже очень хочется, чтобы допустили. Жаль спортсменов, которые теряют свое время, рушат спортивные судьбы. Я понимаю, что выхода нет, но это выглядит бесполезно.

– Думаете, что мотивация у людей вообще на нуле?

– Я вообще не понимаю, откуда они берут мотивацию. Я бы, наверное, не нашла ее. Где ее взять, когда ты тренируешься и соревнуешься с одними и теми же людьми. Понятно, что на Кубке мира, в принципе, тоже одни и те же, но там конкуренция намного выше и интереснее, – сказала Слепцова.