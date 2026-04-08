Кирилл Бажин: «На эти четыре сезона стоит задача – подготовка к Олимпиаде. У меня есть мотивация»

Биатлонист Бажин о руководстве IBU: им без толку что-то говорить.

Российский биатлонист Кирилл Бажин рассказал о мотивации на следующие четыре сезона.

– Четыре года – это очень много, это очень большой срок. Нет такого, что все приедается без международных стартов?

– Ну, мне, возможно, и не хватает этого. Не было опыта участия именно в международных мужских соревнованиях. По юниорам я поездил, да, но юниорские соревнования, даже чемпионат мира, на котором я выступал, и мы выигрывали, – уровень хуже, чем на Кубке России. По организации, я имею в виду. И здесь сейчас бегаешь и понимаешь, что где-то что-то тут все равно прогрессирует. У нас появилось новое место на карте – Златоуст, где приходит просто колоссальное количество болельщиков. И там особенно поддерживают екатеринбургских спортсменов, ты этим подпитываешься.

Хочется, конечно, чтобы как-то либо соревнования разнообразили, либо чтобы больше целенаправленно уже готовились туда (на международные старты). Пока есть у меня большая мотивация, и на эти четыре сезона стоит задача – подготовка к Олимпиаде. У меня есть мотивация, есть свои цели, которых нужно добиться, есть рядом поддержка и от родителей, и от близкого человека, который меня двигает вперед, и я иду дальше.

– Многие говорят, что биатлон станет последним видом спорта, который вернут на международную арену. Ты понимаешь, почему у IBU такая принципиальная позиция?

– Тут нельзя забывать, что у нас огнестрельное оружие, и стоит вопрос с его завозом. Это основной момент, помимо позиции IBU. У нас там есть знакомые, и я знаю, какие нововведения ввели по оружию, как сейчас там перевозят оружие.

– С какими чувствами ты следил за Олимпиадой?

– Я все биатлонные гонки смотрел, почти все в прямом эфире, и за лыжными гонками я тоже следил. Мы целенаправленно готовились к этому, но уже летом были сомнения, мы, наверное, понимали, что никуда не поедем. Но я понимал, что мне нужно подготовиться к февралю так, чтобы я через четыре года знал, как мне это надо делать к Играм. По своему состоянию, чтобы я понимал – да, у меня это получилось.

Когда мы параллельно этому (гонкам на Играх) бежали свои старты, тренеры подходили и говорили: «Ну да, вы реально могли побороться на Олимпиаде». Мы давали себе отчет, какое у нас состояние, и мы могли бы там поработать. <...>

– И напоследок: что бы ты сказал лично главе IBU Олле Далину, если бы предоставилась такая возможность?

– Им без толку что-то говорить. Они говорят, что спорт вне политики, но у нас все совсем по-другому складывается. Да, мы понимаем, в каких мы сейчас условиях живем, и все зависит от того, как все будет складываться здесь, и никто не может ничего гарантировать на самом деле.

Вот огнестрельное оружие достаточно опасно вывозить, ведь кто знает, у кого какие намерения, на самом деле. Тут есть какие-то опасения, но все равно спортсмены должны быть от этого отодвинуты, – сказал Бажин.