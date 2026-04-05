Биатлонист Андрей Вьюхин на год переходит в лыжные гонки

Биатлонист Вьюхин на год переходит в лыжные гонки.

Биатлонист Андрей Вьюхин решил на год перейти в лыжные гонки. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

5 апреля Вьюхин занял 19-е место в коньковом масс-старте в гору на 10 км в финале Кубка России. В сезоне-2025/26 он выступал как на биатлонных, так и на лыжных стартах.

«Андрей Вьюхин на год переходит в лыжи. Только что созвонился с ним – едет на банкет к лыжникам. Решение, говорит, принято, и все его поддержали.

И это круто. Будет интересно посмотреть на него в лыжах на дистанции и с полноценной подготовкой, плюс может разгрузит голову, отдохнув годик от стрельбы. При этом в планах – залететь на пару биатлонных стартов. Он безумно рад, а я рад за него», – написал Занин в телеграм-канале.