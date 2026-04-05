Биатлонист Андрей Вьюхин на год переходит в лыжные гонки

Биатлонист Андрей Вьюхин решил на год перейти в лыжные гонки. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

5 апреля Вьюхин занял 19-е место в коньковом масс-старте в гору на 10 км в финале Кубка России. В сезоне-2025/26 он выступал как на биатлонных, так и на лыжных стартах.

«Андрей Вьюхин на год переходит в лыжи. Только что созвонился с ним – едет на банкет к лыжникам. Решение, говорит, принято, и все его поддержали.

И это круто. Будет интересно посмотреть на него в лыжах на дистанции и с полноценной подготовкой, плюс может разгрузит голову, отдохнув годик от стрельбы. При этом в планах – залететь на пару биатлонных стартов. Он безумно рад, а я рад за него», – написал Занин в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Занина
Дмитрий Занин
Андрей Вьюхин
Правильно делает. Лучше попробовать, чем потом пожалеть, что не попробовал.
Да и что- то новое бывает в плюс.
Давай, Андрей! У тебя может получиться лучше чем в биатлоне. Классику подтянешь, удачи!
А чего, пусть попытается. Успехов Андрею! В спринтах у него точно шансы будут. Скорость есть, а с тактикой поработают.
Да у него результаты в лыжах лучше, чем в биатлоне.
Думаю, что может показать себя и в дистанционных гонках свободным стилем, гонки в Апатитах и Кировске показали его потенциал. Плюс функционально очень силен, судя по тому, как неплохо гору прошел с первого раза. Однозначно интересно за ним будет следить, тем более после чисто лыжной предсезонки. Пожелаем сил и успехов Андрею!
Супер, это интересная история! Андрею успехов и побед! Вон Серёга Шаров не затерялся в беге, сегодня стал чемпионом России на "половинке". Глядишь, и у Андрея попрёт!
Андрюху можно понять , он реально кайфует от лыж... Наберется опыта в контактной борьбе в спринте и будет частым гостем в финалах. Кстати, 19 место в гору - это для биатлониста нереально круто - он даже Пеклецову обыграл по чистому времени
Хорошее решение.Он уже показал свой лыжный талант соревнуясь с лыжниками. Надеюсь, что с полноценной лыжной подготовкой удастся в следующем сезоне добиться неплохих результатов и войти в 6-ку лучших.
А пусть попробует. Есть же яркие примеры из прошлого, Ларс Бергер. Анфиса, да ...и из настоящего..
Ответ Александр Цветочкин
Еще и Чепиков при звездном составе лыжников бежал классикой на первом этапе эстафеты
Ответ Александр Цветочкин
Эти примеры- из лыж в биатлон, а не наоборот, так что пробуй-не пробуй...
Ну а что, давно надо было попробовать. Лыжница Шевченко уже украсила биатлон, пусть биатлонист Вьюхин даст огня в лыжах)
Ну и правильно, плюс к тому, в лыжах на данный момент выше шансы зацепить КМ, чем в биатлоне. Глядишь, и ему обломится.
