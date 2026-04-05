Павел Ростовцев: «Точно не буду выдвигать свою кандидатуру на пост главы СБР. Нравится то, чем я сейчас занимаюсь»
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации.
С 2020 года СБР возглавляет Виктор Майгуров. Отчетно-выборная конференция организации пройдет в июне.
– Немного о выборах в СБР. Какие кандидатуры планируются? Пойдет ли Майгуров на второй срок?
– Это вопрос к нему. Сейчас, по-моему, исполком СБР буквально недавно принял решение о проведении отчетно-выборной конференции 10 июня. Согласно уставу СБР, по-моему, за 15 дней будет регистрация кандидатов в президенты.
– Вы не хотите выдвинуть свою кандидатуру?
– Я не буду выдвигать. Точно нет, ха-ха. Мне очень комфортно. Нравится то, чем я сейчас занимаюсь, – сказал Ростовцев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уйдет Майгуров и тебя тоже заменят тогда
Комфорт прежде всего для него
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем