  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Павел Ростовцев: «Точно не буду выдвигать свою кандидатуру на пост главы СБР. Нравится то, чем я сейчас занимаюсь»
2

Павел Ростовцев: «Точно не буду выдвигать свою кандидатуру на пост главы СБР. Нравится то, чем я сейчас занимаюсь»

Ростовцев не будет участвовать в выборах главы Союза биатлонистов России.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации.

С 2020 года СБР возглавляет Виктор Майгуров. Отчетно-выборная конференция организации пройдет в июне.

– Немного о выборах в СБР. Какие кандидатуры планируются? Пойдет ли Майгуров на второй срок?

– Это вопрос к нему. Сейчас, по-моему, исполком СБР буквально недавно принял решение о проведении отчетно-выборной конференции 10 июня. Согласно уставу СБР, по-моему, за 15 дней будет регистрация кандидатов в президенты.

– Вы не хотите выдвинуть свою кандидатуру?

– Я не буду выдвигать. Точно нет, ха-ха. Мне очень комфортно. Нравится то, чем я сейчас занимаюсь, – сказал Ростовцев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoСоюз биатлонистов России
logoВиктор Майгуров
logoПавел Ростовцев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уйдет Майгуров и тебя тоже заменят тогда
Комфорт прежде всего для него
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
