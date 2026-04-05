Ростовцев о Кубке мира: «Мой прогноз: Халили был бы конкурентоспособен – топ-6. Если Латыпов и Шевченко в хорошем состоянии – это шанс на топ-3»

Ростовцев назвал российских биатлонистов, способных конкурировать на Кубке мира.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев считает, что Карим Халили, Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко были бы конкурентоспособны на международной арене.

– Много говорится о том, как наши биатлонисты будут выглядеть после возвращения. Есть ли объективные критерии, позволяющие заочно сравнивать наших лидеров и элиту Кубка мира?

– Есть такое, может быть, мудреное выражение – модельные характеристики соревновательной деятельности. Они прописаны в нашем основном документе – целевой комплексной программе подготовки к Олимпийским играм.

Это некий прогноз нашей науки, как мы должны бежать – в метрах в секунду – и как мы должны стрелять, чтобы быть конкурентоспособными. Да, это сложно прикидывать в скорости передвижения, потому что влияют профиль трассы, состояние снега, погода. Но мы вышли на интегральные показатели. В качестве стрельбы (скорость и процент попадания) сравнивать, конечно, проще.

Карим Халили был бы конкурентоспособен – мой прогноз, это топ-6. Эдуард Латыпов, Наталия Шевченко… Если они в хорошем состоянии – в том, которое было во время наших главных стартов в феврале. Если они в спринте стреляют ноль, а в гонке из четырех рубежей делают один промах – это шанс на топ-3.

– Что взято за ориентир в скорости в метрах в секунду?

– Все трассы IBU промеряны до метра, за исключением захода-выхода с рубежа. Все остальные отрезки понятны, время их прохождения делится на длину – получается показатель.

Да, у нас зачастую перемороженный снег, а в Европе искусственный – скорости разные. Естественно, у нас чуть пониже, мы так и планируем в расчетах. Но при хорошем скольжении, как было у девчонок в спринте на ЧР в Тюмени, они бежали на уровне международных соревнований.

Это серьезная, скрупулезная работа, которую ведут наши аналитики. Но это позволяет нам надеяться…

Конечно, какое-то время надо там повариться, приспособиться – нюансов много. Чтобы их прочувствовать, надо соревноваться там.

– В чем изменился мировой биатлон на 4 года? Считается, что мы сильно отстали как минимум в скорострельности.

– Если взять цифры – на Кубке мира отдельные спортсмены на отдельных рубежах показывают фантастическую скорострельность.

Но если мы посмотрим среднее время пребывания на рубеже топ-6 на Олимпийских играх, там люс-минус 55 секунд – ровно так, как у нас могут работать Карим и Настя Халили. Да, Наталия Шевченко и Вика Сливко стреляют чуть помедленнее. Но и на Кубке мира лидеры не стреляют в спринте за 40 секунд.

Еще раз: отдельные спортсмены, на отдельных рубежах – да, могут стрелять фантастически быстро. И то, есть такое мнение, что зачастую это делают те спортсмены, которые ногами не вывозят, которые вынуждены где-то рисковать, отыгрывая 10-15 секунд, потерянные на дистанции.

У меня есть эта статистика, мы готовимся к Экспертному совету ЦСП, – сказал Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, который проходит в Ханты-Мансийске при поддержке ВТБ.