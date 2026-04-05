Ростовцев о словах Пихлера, что русских допускать не нужно: «У человека есть позиция. Надо ее уважать»

Ростовцев: позицию Пихлера о недопуске россиян нужно уважать.

Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев считает, что нужно уважать позицию Вольфганга Пихлера, который выступает против допуска российских биатлонистов.

— Вы с Вольфгангом Пихлером называете друг друга друзьями. Во время Олимпиады он заявил, что русских допускать не нужно. Не обсуждали ли с ним этот момент?

— Нет, не обсуждали. За несколько дней до его слов я поздравлял его с медалью болгарской спортсменки на Олимпийских играх. Он в хорошем возбуждении шел с трассы. Пообщались. После этого были его высказывания. Даже когда мы с ним созванивались, Вольфганг сказал: «Да, Павел, всякие бывают люди и ситуации, но настоящая дружба никогда не заканчивается». Мы рады друг друга видеть, слышать. Не сомневаюсь, что скоро увидимся.

— Удивили ли его слова про допуск?

— Не удивили. Я сторонник того, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. Она может даже не совпадать с твоей или с большинством. Он имеет на это право. Он от этого не хороший и не плохой. Он просто имеет на это право. Наверное, у него есть основания, какие-то свои аргументы. Поэтому это можно обсуждать в спокойной обстановке, не по телефону.

Не удивило. Он же и раньше высказывался по поводу определенных моментов, связанных с нашими не очень хорошими историями. У человека есть позиция. Надо ее уважать, — сказал Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, который проходит в Ханты-Мансийске при поддержке ВТБ.