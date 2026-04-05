  • Ростовцев о словах Пихлера, что русских допускать не нужно: «У человека есть позиция. Надо ее уважать»
Ростовцев о словах Пихлера, что русских допускать не нужно: «У человека есть позиция. Надо ее уважать»

Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев считает, что нужно уважать позицию Вольфганга Пихлера, который выступает против допуска российских биатлонистов.

— Вы с Вольфгангом Пихлером называете друг друга друзьями. Во время Олимпиады он заявил, что русских допускать не нужно. Не обсуждали ли с ним этот момент?

— Нет, не обсуждали. За несколько дней до его слов я поздравлял его с медалью болгарской спортсменки на Олимпийских играх. Он в хорошем возбуждении шел с трассы. Пообщались. После этого были его высказывания. Даже когда мы с ним созванивались, Вольфганг сказал: «Да, Павел, всякие бывают люди и ситуации, но настоящая дружба никогда не заканчивается». Мы рады друг друга видеть, слышать. Не сомневаюсь, что скоро увидимся.

— Удивили ли его слова про допуск?

— Не удивили. Я сторонник того, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. Она может даже не совпадать с твоей или с большинством. Он имеет на это право. Он от этого не хороший и не плохой. Он просто имеет на это право. Наверное, у него есть основания, какие-то свои аргументы. Поэтому это можно обсуждать в спокойной обстановке, не по телефону.

Не удивило. Он же и раньше высказывался по поводу определенных моментов, связанных с нашими не очень хорошими историями. У человека есть позиция. Надо ее уважать, — сказал Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, который проходит в Ханты-Мансийске при поддержке ВТБ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Всё было нормально ровно до последней фразы. Пихлер действительно имеет право на свою точку зрения. Но вот уважать его за это или нет – дело сугубо индивидуальное. И уж тем более не стоит говорить, что надо уважать позицию по отстранению российских спортсменов, когда ты вице-президент СБР.
Не каждую позицию надо уважать
Т.е немца пихлера нужно уважать за его позицию ( ЗА БАН РОССИИ) а вот норгов за точно какую же позицию нужно бомбить --браво г-н праведник .
У меня мнение, что Ростовцев - безмозглый ишак. Мою позицию тоже нужно уважать, не так ли?
Ну то, что твою коленно-локтевую позицию надо уважать, никто и не спорит
Странно, как можно уважать того кто настроен по отношению к тебе и твоей стране враждебно?
Что еще ожидать от главного по спортивным рюмкам
Можно, если ты куколд.
Украинцы на майдане высказали такую позицию : Москаляку - на гиляку !" . Тоже уважать ее будешь , Павел Ростовцев ?
Надеюсь, что все кто тогда так кричал уже поймали ФАБ лицом.
ФАБ не сможет - ТЦК поможет!
Ага. Позицию про уничтожение людей по расовому признаку тоже надо уважать? Спортсмены зачастую идиоты. После спортивной карьеры они становятся чиновниками. Статьи пишут и читают не спортсмены. Пока они спортом занимались, все чему то учились кроме как на лыжах бегать. Делайте скидку. Вот Журову недавно обклевали. Она спортсмен. Она кроме спорта ничего не видела и учится по дороге
Пока такие товарищи как Ростовцев сидят в нашем биатлоне, никаких хороших результатов не будет, биатлон так и будет болеть
Предлагаете Пихлера вернуть.
Если скажет тоже самое про атаку Ирана, то позиция вполне конструктивна. Но не мешало бы еще уточнить его взгляд на немецкие поставки оружия, подогревающие конфликт.
Если же нет, то...
Согласна с Ростовцевым в данном случае по всем вопросам. Яростно набрасывающимся посоветовала бы, если уж так любите российский спорт и биатлон, набрасываться на того, из-за кого и произошло отстранение наших от международных стартов. Это если смелости хватит, конечно. Но как раз в этом я сомневаюсь. Удобнее и безопаснее набрасываться на того, кто ни в чем не виноват, и от кого ничего не зависит.
Тебя бы я забанил. Это моя позиция, которую надо уважать.
И кого же это?
