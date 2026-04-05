Павел Ростовцев: «IBU – самая тяжелая федерация по отношению к россиянам. Но с учетом прецедентов есть шанс, что мы будем выходить на международную арену»

Ростовцев: с учетом прецедентов есть шанс возвращения на международную арену.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев оценил шансы СБР выиграть дело в Спортивном арбитражному суде (CAS).

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году приостановил членство СБР и полностью отстранил россиян от турниров под своей эгидой. В декабре прошлого года СБР подал иск в CAS, чтобы оспорить недопуск.

— В конце апреля, как анонсировал Виктор Майгуров, должно состоятся заседание в CAS по допуску. Как оцените наши шансы?

— 60 — хорошо, 40 — против. Прецеденты созданы в федерациях лыжных гонок, ски-альпинизма, фигурного катания и других, которых уже допустили. Думаю, самая тяжелая федерация по отношению к россиянам — это Международный союз биатлонистов. С учетом созданных прецедентов есть шанс, что мы по чуть-чуть будем выходить на международную арену.

— Почему IBU — это единственная федерация из организаций, занимающихся зимними индивидуальными видами спорта, которая нас до сих пор не допустила?

— Руководство там скандинавское, плюс генеральный секретарь из США. Думаю, что там тоже политика. Я общаюсь с некоторыми своими бывшими коллегами. Мы в хороших отношениях. Созваниваемся, поздравляем с днями рождения. Все всё понимают, но политика, к сожалению, оказывает влияние на управленческие решения в спорте. Надеюсь, что в апреле этот лед растает.

— Дает ли потенциальная победа в CAS гарантии, что нас допустят? IBU же может не давать никому нейтральные статусы.

— Думаю, что это большой шаг вперед. Потом еще предстоит много работы по реализации этого решения с IBU. Да, в регламенте международного союза нет понятия «нейтральный спортсмен», в отличие от FIS. Но в сентябре будет конгресс IBU. Возможно, на нем примут те или иные решения. Поэтому решение CAS — это очень важный элемент нашего возвращения, — сказал Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, который проходит в Ханты-Мансийске 4-5 апреля при поддержке ВТБ.