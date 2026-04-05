  • Павел Ростовцев: «IBU – самая тяжелая федерация по отношению к россиянам. Но с учетом прецедентов есть шанс, что мы будем выходить на международную арену»
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев оценил шансы СБР выиграть дело в Спортивном арбитражному суде (CAS).

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году приостановил членство СБР и полностью отстранил россиян от турниров под своей эгидой. В декабре прошлого года СБР подал иск в CAS, чтобы оспорить недопуск.

— В конце апреля, как анонсировал Виктор Майгуров, должно состоятся заседание в CAS по допуску. Как оцените наши шансы?

— 60 — хорошо, 40 — против. Прецеденты созданы в федерациях лыжных гонок, ски-альпинизма, фигурного катания и других, которых уже допустили. Думаю, самая тяжелая федерация по отношению к россиянам — это Международный союз биатлонистов. С учетом созданных прецедентов есть шанс, что мы по чуть-чуть будем выходить на международную арену.

— Почему IBU — это единственная федерация из организаций, занимающихся зимними индивидуальными видами спорта, которая нас до сих пор не допустила?

— Руководство там скандинавское, плюс генеральный секретарь из США. Думаю, что там тоже политика. Я общаюсь с некоторыми своими бывшими коллегами. Мы в хороших отношениях. Созваниваемся, поздравляем с днями рождения. Все всё понимают, но политика, к сожалению, оказывает влияние на управленческие решения в спорте. Надеюсь, что в апреле этот лед растает.

— Дает ли потенциальная победа в CAS гарантии, что нас допустят? IBU же может не давать никому нейтральные статусы.

— Думаю, что это большой шаг вперед. Потом еще предстоит много работы по реализации этого решения с IBU. Да, в регламенте международного союза нет понятия «нейтральный спортсмен», в отличие от FIS. Но в сентябре будет конгресс IBU. Возможно, на нем примут те или иные решения. Поэтому решение CAS — это очень важный элемент нашего возвращения, — сказал Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, который проходит в Ханты-Мансийске 4-5 апреля при поддержке ВТБ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
World Athletics не проще для россиян организация.
Ответ Maksim1011
Ну так надо было громче смеяться над первым докладом Андерсена в 2013 году, а потом топорно и неуклюже подделывать главе федерации справочки от врачей для Лысенко. Странно что совсем не исключили🤷‍♂️
ISU,IIHF такие ж упоротые
Все же самая прекрасная - это World Athletics! Уж как Исинбаева с Борзаковским над ними ухахатывались в 2013 году - так с 2014 и развивают внутренние старты. Ещё с тех пор, когда это не было в тренде☝️
Добавлю ещё один момент - в ISU, IBU и IIHF квоты распределяют по странам, там понятие нейтральности отсутствует как класс. Но да, зачем читать сайты этих организаций и разбираться в нюансах - лучше верить на слово отечественным не очень умным товарищам, которые выдают собственные фантазии за реальность
Они там судиться собрались, какие то аргументы имеют, будет очень сложно их продавить. FIS то даже не сопротивлялись, и то толком никого и не пустили
IBU это International Bitter Unit. Пивной термин.
Нет у них нейтральных блин, пусть под флагом возвращают. Отстранение незаконное,США и Израиль подтвердят.
Т.е. им там( Европе) можно в военных структурах быть, а россиянам нельзя
Хватит эту мантру повторять: все их критерии незаконны и тряпки белые тоже.
Вот на это надо в КАС настаивать. Русофобские критерии.
Не знаю, как там будет, но лично я вообще не представляю наших биатлонистов на КМ, пока все это идет
Ага, окей, ну допускают нейтральных биатлонистов, таковых 0 и быть не может так как они все в силовых структурах или армии чтоб таскать с собой ствол. Окей, меняем законодательство, раздаём им стволы просто так, принимающие страны просто не дают разрешение на въезд с оружием.
Ну вот да, поэтому я не совсем верю, что даже при положительном решении в нашу пользу, кто то из наших биатлонистов поедет соревноваться в Европу в нынешних реалиях) просто не пустят с оружием
