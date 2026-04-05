  • Павел Ростовцев: «Не все получается в стрелковом компоненте у лидеров сборной. В этом плане у нас есть большой резерв»
Павел Ростовцев: «Не все получается в стрелковом компоненте у лидеров сборной. В этом плане у нас есть большой резерв»

Ростовцев: у лидеров сборной не все получается у нас в стрелковом компоненте.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев подвел итоги сезона-2025/26. 

— С этим сезоном заканчивается олимпийское четырехлетие. К сожалению, в последние несколько лет мы не смогли участвовать в международных соревнованиях. Считаю, что это время СБР провел эффективно с точки зрения подготовки будущего резерва, поиска молодых талантливых спортсменов, которые рано или поздно должны прийти на замену нашим лидерам. Это была одна из основных линий, которые на протяжении двух-трех лет выстраивал СБР. Исходя из этого, можно подводить итоги.

Да, у нас есть сильные спортсмены, которые были бы конкурентоспособны на мировом уровне. Прежде всего я говорю о Наталье Шевченко, Кариме и Анастасии Халили, Кристине Резцовой, Эдуарде Латыпове. При благоприятном стечении обстоятельств, хорошей стрельбе и попадании в лыжи мы сто процентов боролись бы за медали в командных дисциплинах на Олимпиаде.

Карим демонстрировал свои способности в нужный час и в нужном месте, с его выдающейся стрельбой на главных стартах сезона. Человек умеет собираться, концентрироваться и показывать, что он может. Думаю, вся подготовка, которая велась с прицелом на Олимпийские игры, была конкурентоспособна.

Параллельно у нас подросла хорошая молодежь. Появились Ирина Терещенко, Савелий Коновалов, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Виктория Метеля, Юлия Коваленко. Это то будущее, которое стучится в двери сборной, с которым мы, наверное, связываем следующий олимпийский цикл.

— Что не получилось?

— Выехать на международные соревнования. И, если говорить в спортивном плане, не все получается у нас в стрелковом компоненте у лидеров сборной, за исключением Карима Халили. В этом плане у нас есть большой резерв. Немножко, мне кажется, мы отстаем здесь в тренировочном плане. Если говорить про детали тренировочного процесса, то здесь большая благодарность Министерству спорта РФ, Центру спортивной подготовки. Все, что мы могли организовать, нам обеспечили.

К сожалению, у нас не получилось выехать на более высокую горную подготовку — ни в Цахкадзор, ни в Италию. Это связано с визами, с перевозкой оружия. Сложный организационный вопрос для команды. Даже в Армению летом не смогли выехать из-за трудностей с оформлением оружия. Это не получилось, — сказал Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, который проходит в Ханты-Мансийске 4-5 апреля при поддержке ВТБ.

Если вдруг вернут на КМ будет полный провал и по скорострельности и по точности. Еще и Каминского ушли, который умел дать результат на лыжне. Молодцы!
Хотелось бы , но хотеть можно, а в реалии пока что фиаско. Я про международные соревнования и полагаю, что надолго. Если в лыжах, почти нет , да не почти а вовсе нет конкуренции у норвежцев, поэтому интерес падает и лыжников могут допустить, но биатлонистов нет, потому что там могут быть конкурентно способные из других стран.Да и как себя покажут в первое время наши биатлонисты на международных соревнованиях, тоже ещё вопрос, потому что и трассы, и места проведения соревнований отличаются, поэтому обладая скоростью на Российских трассах, совсем другое на Европейских будет.А стрельба была, всегда, в нашей сборной не очень. Но конечно.очень хочется видеть наших на международке.И не надо сбрасывать со счетов наших ветеранов Бабикова, Логинова, Поварницына, если в ближайший год ,допустили бы, то они как раз при соответствующей подготовке и могут показывать результаты.Опыт , и прежняя наработка она чисто психологически поможет.
