Федерация биатлона Беларуси пока не подтверждает возможное назначение Каминского: «Мы считаем некорректным комментировать конкретные фамилии или детали переговоров»

Федерация биатлона Беларуси пока не подтвердила возможное назначение Каминского.

В Белорусской федерации биатлона сообщили, что рассматривают кандидатуры зарубежных специалистов в штаб сборной.

Ранее стало известно, что тренер Юрий Каминский завершил работу с командой России. По информации комментатора Дмитрия Губерниева, специалист продолжит карьеру в «соседней стране ».

«В настоящее время мы ведем плановую работу по комплектованию тренерского штаба и должностей специалистов национальной команды на предстоящий сезон и олимпийский цикл. В рамках этой работы рассматриваются различные варианты, включая кандидатуры как белорусских, так и зарубежных специалистов.

Вместе с тем, до завершения переговорного процесса и подписания необходимых документов, мы считаем некорректным комментировать конкретные фамилии или детали переговоров. Это общепринятая международная практика, направленная на соблюдение этических норм по отношению ко всем специалистам, с которыми ведутся консультации», – сообщили в белорусской федерации, ответ которой приводит РИА Новости.