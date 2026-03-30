  • Федерация биатлона Беларуси пока не подтверждает возможное назначение Каминского: «Мы считаем некорректным комментировать конкретные фамилии или детали переговоров»
Федерация биатлона Беларуси пока не подтверждает возможное назначение Каминского: «Мы считаем некорректным комментировать конкретные фамилии или детали переговоров»

Федерация биатлона Беларуси пока не подтвердила возможное назначение Каминского.

В Белорусской федерации биатлона сообщили, что рассматривают кандидатуры зарубежных специалистов в штаб сборной.

Ранее стало известно, что тренер Юрий Каминский завершил работу с командой России. По информации комментатора Дмитрия Губерниева, специалист продолжит карьеру в «соседней стране».

«В настоящее время мы ведем плановую работу по комплектованию тренерского штаба и должностей специалистов национальной команды на предстоящий сезон и олимпийский цикл. В рамках этой работы рассматриваются различные варианты, включая кандидатуры как белорусских, так и зарубежных специалистов.

Вместе с тем, до завершения переговорного процесса и подписания необходимых документов, мы считаем некорректным комментировать конкретные фамилии или детали переговоров. Это общепринятая международная практика, направленная на соблюдение этических норм по отношению ко всем специалистам, с которыми ведутся консультации», – сообщили в белорусской федерации, ответ которой приводит РИА Новости.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Юрий Каминский
Федерация биатлона Беларуси
сборная Беларуси жен
сборная Беларуси
Пытаются белорусы замутить воду. Губер же уже точно назвал - кто и куда. Неужели он мог соврать?😂
Может пронесет. Гу. же говорил, что ростренер и какого-то очередного руссотуристо с собой притащит. Еще какого-нибудь дедушку Бабикова Михалыч притащит. Или не дай бог Эдика, с расчетом на то, что хоть в белбиатлоне его научат стрелять.
