Томшина о марафоне: «Мне понравилась тактика Халили. Она аккуратно отрабатывает на гонке, остальные девчонки пытались то палку вырвать, то лыжу засунуть подальше»

Томшина рассказала, как биатлонистки боролись на лыжне марафона в Увате.

Биатлонистка Анастасия Томшина рассказала, что получила удовольствие от своего первого марафона.

В воскресенье в Увате прошла гонка Альфа‑Банк чемпионата России на 30 км, где Томшина завоевала серебро. Победила Анастасия Халили, третье место заняла Виктория Сливко.

«Спасибо девчонкам. Было очень интересно. Даже если бы я никуда не заехала, мне было прикольно в первый раз пробежать марафон.

Здорово было ехать с Анастасией Халили. Мне понравилась ее тактика по кругам, приятно с ней работать. Она аккуратно отрабатывает на гонке, потому что остальные девчонки пытались то палку вырвать, то лыжу засунуть куда‑нибудь подальше», – рассказала Томшина.