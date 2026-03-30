Фийон-Майе намерен продолжить карьеру: «Думаю, я еще могу помечтать о Хрустальном глобусе, олимпийских медалях и титуле чемпиона мира»

Фийон-Майе рассказал о продолжении карьеры и возможном участии в Олимпиаде-2030.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе высказался о возможном участии в Олимпийских играх-2030, которые пройдут во Французских Альпах.

Фийону-Майе 33 года, он шестикратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион.

– Вы будете готовиться к следующим Играм в 2030 году?

– Меня мотивируют победы в гонках, и если я остаюсь еще на четыре года, то не только ради двух недель на Играх. Меня интересует все в комплексе: подготовка, насколько я буду вкладываться в это, и сам процесс, которым я увлечен.

Первая важная задача, которую я перед собой поставил, – восстановить хорошую статистику в стрельбе, пересмотреть технику и сделать это своим преимуществом. Я понимаю, что как только сделаю это, передо мной откроется еще больше возможностей, как четыре года назад. И, конечно, я думаю, что с учетом моей формы на лыжне я более чем способен бороться за титул в общем зачете [Кубка мира].

– Что мотивирует вас продолжать после всех выигранных титулов?

– Я искренне люблю то, чем занимаюсь. Я понимаю сложность вызова и какие усилия потребуются еще на четыре года. Но зачем мне уходить? Потому что для Франции я уже староват в 33 года? Я так не думаю.

Я люблю тренироваться, заниматься спортом, свою жизнь, вызовы, а еще больше люблю побеждать. Так почему бы не продолжить? Когда я только начинал, шансы на успех в биатлоне были мизерными. Но я всегда стремился к мечте и думаю, что до сих пор могу помечтать о Хрустальном глобусе, олимпийских медалях и титуле чемпиона мира (Фийон-Майе не побеждал в личных гонках на ЧМ – Спортс’’).

– Что вы думаете о возвращении Зигфрида Мазе на пост тренера по стрельбе [в сборной Франции]?

– Это большой вызов. Я работал с ним два года до его отъезда в Норвегию. Думаю, это может стать реальным преимуществом. Больше ничего не могу добавить. Мы не обсуждали конкретных планов, и он сам не знал, какой пост займет.

В своем подходе к стрельбе я хочу я хочу начать с нуля и перестроиться – речь не о совершенно новом, а о возвращении к основам и построении чего-то прочного. Мы не собираемся все рушить, а постараемся разобраться, продвинуться вперед и найти решения, – сказал Фийон-Майе.

В минувшем сезоне биатлонист занял 11-е место в общем зачете Кубка мира.