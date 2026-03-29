  • Дмитрий Губерниев: «IBU — абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою русофобию»
Дмитрий Губерниев: «IBU — абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою русофобию»

Губерниев назвал IBU ангажированной организацией, которая не скрывает русофобию.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Международный союз биатлонистов ангажированной и русофобской организацией. 

Ранее глава IBU Олле Далин заявил, что организация не хочет возвращать российских спортсменов на турниры под своей эгидой.

«IBU — абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою русофобию. Им наплевать на решение суда. Если даже оно будет в нашу пользу, они так и так будут возводить препятствия, откладывать процесс.

В IBU уже даже стесняться перестали. Интересно даже, кто вернется последним: биатлон или легкая атлетика. Кажется, что биатлон.

Нам остается продолжать поступательную работу. А IBU наплевать уже на законы, на здравый смысл. Не просто также Олле Далин поехал на чемпионат Украины и сказал это именно там, а не где-то в штаб-квартире. Тут очевидно, что люди не стесняются никаких средств.

Будем ждать вердикта CAS. Будет интересно посмотреть, как люди себя поведут, когда договоренности поступят. Как МОК с трансгендерами после слов Трампа», — сказал Губерниев.

Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Хорошее дело IBU не назовут.
Дмитрий Губерниев: РФ - абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою западную ксенофобию.
прочитал истерику губошлепа , полагаю АйБиЮ правильно делает что не допускает. Как хорошо смотреть КМ без наших ни конфликтов, ни визгов там спорт , а не то что у нас называют спортом кто кого родил и кто кого когда трахнет - это комментатор губошлеп комментировал будущую свадьбу Сливко и Бажина, я в этот день скрепя зубы решил смотреть гонку со звуком и узнал вот такую спортивную новость. Обращаюсь к АйБиЮ - не допускайте нас еще пару Олимписких циклов.
Сказал никем ни разу не ангодированный Дима майонез
