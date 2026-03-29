Губерниев назвал IBU ангажированной организацией, которая не скрывает русофобию.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Международный союз биатлонистов ангажированной и русофобской организацией.

Ранее глава IBU Олле Далин заявил, что организация не хочет возвращать российских спортсменов на турниры под своей эгидой.

«IBU — абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою русофобию. Им наплевать на решение суда. Если даже оно будет в нашу пользу, они так и так будут возводить препятствия, откладывать процесс.

В IBU уже даже стесняться перестали. Интересно даже, кто вернется последним: биатлон или легкая атлетика. Кажется, что биатлон.

Нам остается продолжать поступательную работу. А IBU наплевать уже на законы, на здравый смысл. Не просто также Олле Далин поехал на чемпионат Украины и сказал это именно там, а не где-то в штаб-квартире. Тут очевидно, что люди не стесняются никаких средств.

Будем ждать вердикта CAS. Будет интересно посмотреть, как люди себя поведут, когда договоренности поступят. Как МОК с трансгендерами после слов Трампа», — сказал Губерниев.

