Иван Черезов: «IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян»
Черезов: IBU последним примет решение о допуске россиян.
Двукратный призер олимпийских игр Иван Черезов отреагировал на заявление главы IBU Олле Далина о нежелании допускать россиян к международным соревнованиям.
«Ничего удивительного. Мы давно знаем о том, что IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян. Мы с ними находимся не в хороших отношениях, они негативно настроены в отношении нашей страны.
Нам с этим не повезло. Если другие федерации принимают решения о полном или частичном допуске, то IBU нет», — сказал Черезов.
Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Иван Черезов: я - последний кто покинет стрелковый рубеж - буду стоять до конца.
Судя по высказываниям непонятно кого - черезовых губошлепов и прочих "дипломатов" , правильно делают.
