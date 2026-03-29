Иван Черезов: «IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян»

Двукратный призер олимпийских игр Иван Черезов отреагировал на заявление главы IBU Олле Далина о нежелании допускать россиян к международным соревнованиям.

«Ничего удивительного. Мы давно знаем о том, что IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян. Мы с ними находимся не в хороших отношениях, они негативно настроены в отношении нашей страны.

Нам с этим не повезло. Если другие федерации принимают решения о полном или частичном допуске, то IBU нет», — сказал Черезов.

Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Иван Черезов: я - последний кто покинет стрелковый рубеж - буду стоять до конца.
Судя по высказываниям непонятно кого - черезовых губошлепов и прочих "дипломатов" , правильно делают.
