Эмильен Жаклен: «Олимпиада-2030 – моя мечта. Я знаю, где хочу быть через четыре года, но не знаю, какой путь выберу»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о желании победить на домашней Олимпиаде-2030.

«В краткосрочной перспективе я уже заново открыл для себя любовь к своему спорту. Хочу продолжать в том же духе на самом высоком уровне.

Я больше смотрю в будущее в долгосрочной перспективе, Олимпийские игры 2030 года – моя мечта. Конечно, эти две медали [Игр-2026] великолепны, но в этом году, думаю, я несколько раз упускал победу. Поэтому я очень хочу завоевать золото в 2030-м.

Впереди четыре года, приходится многим жертвовать в повседневной жизни. Сезон занимает одиннадцать месяцев из двенадцати.

Я знаю, где хочу быть через четыре года, но не знаю, какой путь выберу, чтобы оказаться там... Возможно, будут другие проекты и желания, но всегда на самом высоком уровне», – сказал Жаклен в интервью BeIn Sports.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ski Nordique
