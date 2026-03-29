Карим Халили и Наталия Шевченко победили в рейтинге СБР в сезоне-2025/26

Карим Халили и Наталия Шевченко заняли первые места в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2025/26.

Технониколь Рейтинг СБР сезона-2025/26

Мужчины

1. Карим Халили – 1427

2. Кирилл Бажин – 1360

3. Эдуард Латыпов – 1151

4. Александр Поварницын – 1106

5. Александр Корнев – 1061

6. Евгений Сидоров – 897

7. Алексей Вагин – 880

8. Роман Еремин – 878

9. Савелий Коновалов – 832

10. Александр Логинов – 830...

15. Антон Бабиков – 638...

18. Даниил Серохвостов – 553

Женщины

1. Наталия Шевченко – 1405

2. Кристина Резцова – 1338

3. Виктория Сливко – 1165

4. Ирина Казакевич – 975

5. Юлия Коваленко – 963

6. Анастасия Халили – 927

7. Анастасия Гришина – 908

8. Елизавета Бурундукова – 875

9. Инна Терещенко – 854

10. Анастасия Шевченко – 816...

13. Виктория Метеля – 709

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
Дорогие ребята:девочки и мальчики благодарю Вас всех за гонки,за предоставленное такое хорошее времяпровождение.Желаю Вам ещё больших успехов!.Здоровья !Благополучия !Счастья в личной жизни!Спасибо, ещё раз ,Вам мои дорогие ребята!!!
Все по месту. У Насти Халили сказался пропуск практически половины сезона.
