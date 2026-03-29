Карим Халили и Наталия Шевченко победили в рейтинге СБР в сезоне-2025/26
Карим Халили и Наталия Шевченко заняли первые места в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2025/26.
Технониколь Рейтинг СБР сезона-2025/26
Мужчины
1. Карим Халили – 1427
2. Кирилл Бажин – 1360
3. Эдуард Латыпов – 1151
4. Александр Поварницын – 1106
5. Александр Корнев – 1061
6. Евгений Сидоров – 897
7. Алексей Вагин – 880
8. Роман Еремин – 878
9. Савелий Коновалов – 832
10. Александр Логинов – 830...
15. Антон Бабиков – 638...
18. Даниил Серохвостов – 553
Женщины
1. Наталия Шевченко – 1405
2. Кристина Резцова – 1338
3. Виктория Сливко – 1165
4. Ирина Казакевич – 975
5. Юлия Коваленко – 963
6. Анастасия Халили – 927
7. Анастасия Гришина – 908
8. Елизавета Бурундукова – 875
9. Инна Терещенко – 854
10. Анастасия Шевченко – 816...
13. Виктория Метеля – 709